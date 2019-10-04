Kılıçdaroğlu mikrofonsuz konuştu: Köprü, tünel, havalimanı yaptınız. Eyvallah

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bolu'da birbirinden ilginç açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasından öne çıkanlar;

"TOPLUMU KUTUPLAŞTIRMAYA SON VERECEĞİZ"

"Toplumu kutuplaştırmak değil, bir araya gelmemiz lazım. Neden bölünüyoruz? Bunların hepsine son vereceğiz. Eğer bulunduğunuz belediyede bir çocuk yatağa aç giriyorsa uyumayacaksın. Hangi anne çocuğunu yatağa aç yatırmak ister?

BAŞKAN ERDOĞAN'A ÖVGÜ

Köprü, tünel, havalimanı yaptınız. Eyvallah, itiraz eden yok. Ama kaça yaptınız? Orada dur diyeceğiz. Benim paramı bir yere harcıyorsan bana söylemek zorundasın.

SURİYE İÇ SAVAŞI HAKKINDA YANLIŞ BİLGİ VERDİ

Suriye konusuna da değinen Kemal Kılıçdaroğlu, "Savaşın olduğu yerde kadınlar, çocuklar hayatlarını kaybederler. Büyük insanlık dramı yaşanır. Suriye'de savaşanlar, birbirlerini öldürenler Müslümanlar. Silahı veren Amerikalılar ve Ruslar. Bu oyuna İslam dünyasının gelmemesi lazım, ama maalesef bu oyuna gelindi ve maalesef milyonlarca kişi yerinden, yurdundan oldu. Maalesef binlerce çocuk, kadın hayatını kaybetti. Biz bu bölgeye huzur getireceğiz. Uluslararası Suriye konferansını düzenlememizin sebebi buydu. Memlekete huzur gelsin diye."

NOT: ABD, terör örgütü PKK/YPG/PYD'ye Rusya'da halkını katleden Esed rejimine silah, lojistik ve asker desteği veriyor.