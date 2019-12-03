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03 Aralık 2019 Salı 20:15:00 | Son Güncelleme: 03 Aralık 2019 Salı 20:23:05

Kılıçdaroğlu bildiğiniz gibi! İftiranın sözcüsü

Kılıçdaroğlu, CHP grup toplantısında partisine yakın bir gazetenin yalan haberini paylaştı. Erzurum’da belediyeye iş istemeye giden gencin darp edildiği yönündeki iddianın gerçek olmadığı ortaya çıktı. 

Siyasi geçmişi yalan ve iftiralarla dolu olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li belediyelerin yolsuzlukları ve vatandaşı çıldırtan haksız uygulamalarıyla ‘adaletsizliğin’ merkezinde yer alıyor. 

GAZETENİN İDDİASI 

Her konuşmasında gerçekle yakından uzaktan ilgisi olmayan konuları gündeme getirerek algı operasyonları yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, yüz binlerce liralık tazminat ödemeye mahkum olmuştu.  Ancak iftira siyasetinden vazgeçmeyen Kılıçdaroğlu’nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Hanifi Zengin ve Emircan Zengin isimli 2 kardeş, iş istemek için gittikleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde güvenlikler tarafından darp edildiklerini iddia etti. İki kardeş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’in talimatıyla özel güvenlik tarafından engellendiklerini ileri sürdü. Evrensel Gazetesi iddiaları 26 Kasım’da, “Belediyeden iş istedi kolu kırıldı” başlıklı haberleştirdi. 

ARKADAŞLARIYLA ŞAKALAŞTI 

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki (TBMM) CHP grup toplantısında konuyu gündeme taşıyan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun “kolu kırılan” diyerek bahsettiği Emirhan Zengin adlı gencin kolunun kırık olmadığı ortaya çıktı. 28 Kasım tarihinde Erzurum'da bir kafeteryada kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, söz konusu gencin kollarında herhangi bir alçının olmadığı, eli ve kollarını da rahatlıkla kullandığı tespit edildi. Kamera kayıtlarında arkadaşlarıyla birlikte bir kafeteryaya gelen Emirhan Zengin'in, çevresindeki tanıdıklarıyla kollarını da kullanarak şakalaştığı görüldü. 

2 GÜNDE ÇIKAN ALÇI! 

Uzmanlar, “Kolu kırık olan bir gencin tedavisi asgari bir ay sürmektedir. Alçıdan çıkarılan kolun hareket kabiliyeti son derece kısıtlıdır. Kırık bir kolun tedavisi toplam 3 ayı kapsamaktadır” diye görüş belirtti.

53 KİŞİNİN KATİLİNE DESTEK 

Kılıçdaroğlu, 6-8 Ekim olaylarında 53 kişinin yaşamını yitirmesinin sorumlularından Demirtaş’a sahip çıktı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meclis’te partisinin dün düzenlediği grup toplantısında skandal ifadeler kullandı. Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu HDP’nin eski eş genel başkanlarından olan ve terör soruşturması kapsamında tutuklanan Selahattin Demirtaş’a sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, hiçbir sağlık sorunu bulunmadığı açıklanmasına rağmen Kandil’in talimatlarıyla hareket eden Demirtaş üzerinden yapılan manipülatif kampanyaya destek verdi. Kılıçdaroğlu, terörist elebaşı Abdullah Öcalan için “Başkan Apo'nun heykelini dikeceğiz” diyecek kadar ileri giden PKK’nın memuru Demirtaş için “Haksız yere yatıyor” ifadelerini kullandı. 

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