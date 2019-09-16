Kılıçdaroğlu anneleri yeni hatırlayabildi

Annelerin evlat nöbeti ile ilgili ne bir açıklama ne de bir tweet atan Kılıçdaroğlu dün partisinin PM toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Bugünlerde toplumun gündeminde annelerin olduğuna dikkati çeken Kılıçdaroğlu, anne için evladın çok değerli olduğunu dile getirdi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şimdi anneler arasında da bir ayrımın olduğunu vurgulayarak, “Cumartesi anneleri, Diyarbakır anneleri... Nasıl bir ayrım? Anne, annedir. Anne çocuğunu istiyor. Diyarbakır’daki anne de haklıdır, Cumartesi annesi de haklıdır. İkisi de çocuklarını istiyorlar.” dedi. Diyarbakır’da bir annenin “Benim evladım geri gelmeyecek, inşallah sizin çocuğunuz geri gelir” dediğini aktaran Kılıçdaroğlu, bu tabloya bakıldığında annelerin hakkının ve hukukunun savunulması gerektiği söyledi.