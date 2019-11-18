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18 Kasım 2019 Pazartesi 11:48:18 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 11:52:51

Kılıçdarğlu 'bir avuç tefeciye yüksek faiz ödüyorlar' dedi, İmamoğlu ayaklarına gitti

AK Parti yönetimini 'Londra’daki bir avuç tefeciye yüksek faiz ödüyorlar sözleriyle' eleştiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tahvil satmak için Londra’da kredi kuruluşlarıyla yaptığı görüşmelere ses çıkarmadı.

Üç günlük ziyaret kapsamında İngiltere'ye giden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 500 milyon dolarlık tahvil ihracı için Londra'da yatırımcılarla görüştü. İmamoğlu'nun İBB Meclisi'nden daha önce iç borçlanma için iki kez yetki aldığı ancak dış borçlanma için bir yetki almadan Londra'da görüşmeler yaptığı ortaya çıkarken, İmamoğlu'nun ayrıca Türkiye'de 27 yıl sonra ilk kez bir belediye tahvil satışı gerçekleştireceği belirtildi.

BORÇLANDIRIYOR

Akşam gazetesinin haberine göre; Londra'da finans kuruluşlarıyla yapacağı görüşmeler öncesi Bloomberg'e konuşan İmamoğlu, yatırımcılara İstanbul'un potansiyelini anlattı. 500 milyon dolarlık tahvil ihracına hazırlandığını anlatan İmamoğlu, İstanbul'un borcunu ödeyecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. İmamoğlu'nun görüşmelerde İstanbul'a yapılacak olan 6 kentsel finans projesi ve özellikle metro yatırımları üzerinde durduğu, şu anda 220 kilometre olan raylı sistem ağını, halen 200 kilometresi devam eden inşaatların üzerine bir 200 kilometre daha ekleyerek 5 yıl içerisinde 600 kilometrenin üzerine çıkarmak istediklerini söylediği belirtildi.


İmamoğlu, Londra Büyükşehir Belediye Başkanı Sadiq Khan'la görüştü

İmamoğlu'nun, fon oluşturma hedefi için temasları kapsamında aralarında Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley. HSBC gibi yatırım bankaları ile BlackRock, BlackStone, Standard Life Aberdeen, Bridgepoint Capital Group yatırım fonlarının bulunduğu kurumların temsilcileri, çeşitli yatırım uzmanları ile görüştüğü belirtildi.

TEFECİYE, FAİZCİYE SENİN BAŞKANIN GİTTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BİRKONFED İş Dünyası Konfederasyonu'nun "Ekonomi Değerlendirme Toplantıları" başlığıyla düzenlediği programda konuştu. Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tahvil satmak için Londra'da kredi kuruluşlarıyla yaptığı görüşmeleri görmezden gelerek, iktidarı "Londra'daki bir avuç tefeciye yüksek faiz ödüyorlar" sözleriyle suçlamaya kalkıştı.

 

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