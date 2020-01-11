11 Ocak 2020 Cumartesi 12:49:35 | Son Güncelleme: 11 Ocak 2020 Cumartesi 13:06:32
Kıbrıs'a su götüren hatta kopma
Kıbrıs isale hattındaki yerinden çıkma olduğu şu anda bir su problemi yaşanmadığı açıklandı.
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