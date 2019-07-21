Kıbrıs’ta Rumlardan alçak hareket! Türk askerine molotofla saldırdılar

Otonom Enosisçi Üniveriste Öğrencileri Cephesi (OEÜÖC) adıyla bilinen Rum ırkçı grup, Kıbrıs Barış Harekatı’nın 45. yıl dönümünün coşkuyla kutlandığı dün akşam saatlerinde sınırın sıfır noktası olarak bilinen Ledra Palas Sınır Kapısı ve Yiğitler Burcu’ndaki askeri nöbet noktalarına gelerek ellerindeki meşaleler ve molotof kokteylleri ile saldırı düzenlediler. OEÜÖC hareketi tarafından geçtiğimiz günlerde ise KKTC sınır kapılarında dağıtılan Türkçe olarak yazılmış broşürlerde, Türkiye ve KKTC karşıtı ifadeler yer almıştı.

Rum tarafından gelen ırkçı grupların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) tarafına attıkları meşale ve molotof kokteylleri kısa süreli yangına neden oldu. Çıkan yangın, askerler tarafından yapılan müdahale sayesinde büyümeden söndürüldü.

Olası saldırılara karşı Rum polisi herhangi bir güvenlik önlemi almazken, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı sınır birlikleri tedbir amacıyla teyakkuza geçirildi. Bölgede, olası saldırılara karşı güvenlik önlemleri hat safhaya çıkarıldı. Birleşmiş Milletler nezdinde ise gerekli uyarılar yapılarak, olası başka eylemlerin engellenmesi amacıyla Rum tarafının uyarılması istendi.

İHA