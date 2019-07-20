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20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:04:47 | Son Güncelleme: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 09:08:26

Kıbrıs Barış Harekatı, Doğu Akdeniz’deki denklemi nasıl değiştirdi? Sandalla bile yaklaşmıyorken sondaj gemisi yolluyoruz

Kıbrıs adasındaki Türklerin çektiği acılara bir son vererek bölgeye huzur götüren Barış Harekatı’nın üzerinden 45 yıl geçti. Kıbrıs Barış Harekatı gazilerinden Hüseyin Mahmutoğlu, 1974’te yaşanan harekatın bugüne de yansıyan önemini anlattı. O günden sonra Doğu Akdeniz’deki denklemin değiştiğini belirten Mahmutoğlu, Harekattan önce adaya sandalla bile yaklaşamıyorduk, şimdi harekat sayesinde gemilerimizi gönderiyoruz. ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın üzerinden 45 yıl geçti. Kıbrıs’taki hem Türklerin hem de kendi soydaşlarınca katledilen Rumların çektiği acıları dindirmek ve adaya barış götürmek üzere 20 Temmuz 1974’te gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekâtı’nın yıl dönümünde konuşan Gazi Hüseyin Mahmutoğlu, harekâtın bugüne de yansıyan etkilerinden bahsetti.

Kıbrıs Barış Harekâtı’nın tamamlanmasının ardından Doğu Akdeniz’deki denklemin de değiştiğini ifade eden Mahmutoğlu, harekâttan önce adaya sandalla bile yaklaşılamadığını, fakat Kıbrıs Barış Harekâtı sayesinde bugün ada çevresine sondaj gemileri gönderildiğini ifade etti.

“ÇOCUK, KADIN, YAŞLI DEMEDEN KÖYDEKİ HERKESİ KATLETTİLER”

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan Gazi Hüseyin Mahmutoğlu, Kıbrıs Barış Harekâtı döneminde Rumların Kıbrıslı Türklere eziyet çektirdiğini söyledi. Mahmutoğlu, “Rumlar, İkinci Kıbrıs Harekâtı başlamadan önce Kıbrıslı Türklerin yaşadığı bir köyde çocuk, kadın, yaşlı demeden köyde yaşayanları katlederek hepsini beraber gömmüşler. Birlik olarak yolda tesadüfen yürürken topraktan bir çocuk, annesine sarılı şekilde beden çıktı, çocuğu bile vurmuşlar. Orada durduk ve hepimiz ağladık, bunu hiç unutamıyorum.” ifadelerini kullandı.

Harekât sürecinde Kıbrıs adasına paraşütle indiğini söyleyen Gazi Hüseyin Mahmutoğlu, “Kıbrıs Barış Harekâtı’nın başladığı tarihlerde Kayseri’de askerlik yapıyordum. Askerliğimin bitmesine 3 ay 20 gün vardı. Adaya Kayseri’den kalkan bir uçakta gittik, sabah 06.30 civarında paraşütle atlayarak indik.” diye konuştu.

“SANDALLA BİLE YAKLAŞAMIYORDUK, ŞİMDİ SONDAJ GEMİLERİ YOLLUYORUZ”

Rum yönetiminin adada gerginlik çıkarmak istediğini dile getiren Mahmutoğlu, “ABD ve diğer ülkelerle beraber bölgede doğal gaz arıyorlar. Türkiye’yi bölgeye sokmamaya çalışıyorlar ama sondaj gemilerimizle ve uçaklarımızla bölgeyi koruyoruz. Harekâttan önce adaya sandalla bile yaklaşamıyorduk, şimdi harekât sayesinde gemilerimizi gönderiyoruz.” diyerek sözlerini sonlandırdı.

(Akşam.com.tr)

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