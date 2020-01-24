24 Ocak 2020 Cuma 12:20:21 | Son Güncelleme: 24 Ocak 2020 Cuma 12:21:28
Kh ne demek? Bl ne demek? İşte askeri kısaltmalar ve anlamları
Kh ne demek? Bl ne demek? merak ediliyor. Askeri kısaltmalar ve açılımları arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Askerlik yerleri bugün belli oldu. Askere gidecek olan vatandaşlar, e-devlet üzerinden sonuçları görüntüleyebildi. Askere gideceği yerlerdeki kısaltmaların ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Özellikle Kh ne demek? Bl ne demek? sıklıkla araştırılan kısaltmalar arasında yer alıyor. İşte askeri kısaltmalar ve anlamları haberimizde..
Kh ne demek? Bl ne demek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırıkıyor. Askeri kısaltmalar ve açılımları merak ediliyor. Askerlik yerleri bugün belli oldu. Askere gidecek olan vatandaşlar, e-devlet üzerinden sonuçları görüntüleyebildi. Askere gideceği yerlerdeki kısaltmaların ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Özellikle Kh ne demek? Bl ne demek? sıklıkla araştırılan kısaltmalar arasında yer alıyor. İşte askeri kısaltmalar ve anlamları haberimiz içerisinde yer alıyor.
KH NE DEMEK?
Kh, karargah anlamına geliyor.
BL NE DEMEK?
Bl, bölük anlamına geliyor.
TK NE DEMEK?
TK, takım anlamına geliyor.
TÜM ASKERİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI ŞU ŞEKİLDE
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
A Alay
ADESTİM Atış Destek Timi
Akd. Akademi
Alb. Albay
Arç. Araç
As. Asker, Askeri, Askerlik
As. İz. Askeri İnzibat
ASAL Askeralma Dairesi Başkanlığı
Asb. Astsubay
Astsb. Astsubay
Asyş. Asayiş
Atğm. Asteğmen
Atş. Ataşelik
Bçvş. Başçavuş
BDH Barışı Destekleme Harekatları
BHHM Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi
Bkm. Bakım
Bl. Bölük
Bnb. Binbaşı
Böl. veya Blg. Bölge
Brl. Birlik
Brş. Barış
BS Bilgi Sistemleri
Bşk. veya Bşk.lığı Başkan, Başkanlığı
Bt. Batarya
Cph. Cephane
Çek. Çekili (çekilebilen)
ÇNRA Çok Namlulu Roket Atar
Çvş. Çavuş
D/DS Direkt Destek
Değ. Değerlendirme
Dent. Denetleme
Des. Destek
Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri
Dz. Kuv. K. veya Dz.K.K.lığı Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
EDOK Eğitim ve Doktrin
Eğt. Eğitim
EH Elektronik Harp
EM Eğitim Merkezi
Emn. Emniyet
Erb. Erbaş
EYP El Yapımı Patlayıcı
Fz. Füze
G/M Genel Maksat
GATA Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Gen. General
Gn. Genel
Gnkur. Genelkurmay
GNPP Genelkurmay Plan Prensipler
Gör. Görev
Gr. Grup
Güv. Güvenlik
Gzn. Gazino
HA Harp Akademisi
Hav. Havan
Hd. Hudut
Hdf. Hedef
Hf. Hafif
HHO Hava Harp Okulu
Hiz. Hizmet
Hlkp. Helikopter
HO Harp Okulu
Hrk. Harekat
Hrp. Harp
Hv. Hava
Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri
Hv. Kuv. K. veya Hv.K.K.lığı Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı
Hv. Svn. Hava Savunma
Hvcl. Havacılık
İHA İnsansız Hava Aracı
İKK İstihbarata Karşı Koyma
İkm. İkmal
İrt. İrtibat
İrt. İrtibat
İs. İstihkam
İsth. İstihbarat
İşi. İşleri
İz. İnzibat
J Jandarma
JGK veya J.Gn.K.lığı Jandarma Genel Komutanı veya Komutanlığı
JÖH Jandarma Özel Harekat
K, K.lığı Komutan, Komutanlığı
K/M Kundağı Motorlu
Kad. Kademe
Kd. Kıdem, Kıdemli
Kh. Karargah
KHO Kara Harp Okulu
KKK veya K.K.K.lığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Kom. Komuta
Komd. Komando
Kont. Kontrol
Koor. Koordinasyon
Kor. Kolordu
Kora. Koramiral
Korg. Korgeneral
Kr. Kara
Krk. Karakol
Krm. Koruma
Ks. Kısım
Kşf. Keşif
Kt. Kıta
Kısaltma Açılımı ve Anlamı
KTBK Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri
KTKA Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı
Kur. Kurmay
Kur. Bşk. Kurmay Başkanı, Başkanlığı
Kuv. Kuvvet, Kuvvetler
Loj. Lojistik
Lv. Levazım
Mbl. Mobil
MEBS Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri
Mhf. Muhafız
Mknz. Mekanize
Mlz. Malzeme
Mot. Motorize
Mrk. Merkez
Mrşl. Mareşal
MSB Milli Savunma Bakanlığı
Mu. Muhabere
Müht. Mühimmat
Müş. Müşterek
Myd. Meydan
Myn. Mayın
Nak. Nakliye
Nö. Nöbet, Nöbetçi
Nö. Sb. Nöbetçi Subay
Ob. Obüs
Okl. Okulu
Onb. Onbaşı
Onr. Onarım
Or. Ordu
Ora. Oramiral
Ord. Ordu Donatım
Org. Orgeneral
OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu
Öğt. Öğretim
Öz. Özel
ÖZKUV Özel Kuvvetler
P. Piyade
Per. Personel
Pl. Plan
Plt. Pilot
Prj. Proje
Prnsp. Prensipler
Rd. Radar
S/S Seyrüsefer
Sağ. Sağlık
SAİ Sivil Asker İşbirliği
SALT Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri
SAS Su Altı Savunma (Komandoları)
SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)
Sb. Subay
SGK veya S.G.K.lığı Sahil Güvenlik Komutanlığı
Shh. Sıhhiye
Shr. Sahra
SİHA Silahlı İnsansız Hava Aracı
Sis. Sistem
Slh. Silah
Smlt. Simülatör
Snf. Sınıflandırma
Svn. Savunma
Svş. Savaş
Ş. Şube
Taar. Taarruz
Tak. Taktik
TASMUS Taktik Saha Muhabere Sistemleri
Tatb. Tatbikat
Tb. Tabur
Tbp. Tabip
Tek. Teknik
TGK Tabur Görev Kuvveti
Tğm. Teğmen
Tk. Takım
Tkr. Tekerlekli
Tlmg. Talimgah
Tml. Temel
Tnk. Tank
Tnkr. Tanker
Top. Topçu
TOW Bir anti-tank roketi türü.
TSK Türk Silahlı Kuvvetleri
Tug. Tugay
Tuğa. Tuğamiral
Tuğg. Tuğgeneral
Tüm. Tümen
Tüma. Tümamiral
Tümg. Tümgeneral
Tyn. Tayin
Uç. Uçak
Uçs. Uçaksavar
Ulş. Ulaştırma
Uz. Çvş. Uzman Çavuş
Uzm. Uzman
Üçvş. Üstçavuş
Ütğm. Üsteğmen
YAŞ Yüksek Askeri Şura
Yb. Yarbay
Ybşk. Yarbaşkanlığı
Yd. Sb. Yedek subay
Ynt. Yönetim
Yrd. Yardımcı
Yzb. Yüzbaşı
Zh. Zırhlı
ZMA Zırhlı Muharebe Aracı
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
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