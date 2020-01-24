Kh ne demek? Bl ne demek? İşte askeri kısaltmalar ve anlamları

Kh ne demek? Bl ne demek? sorularının yanıtı arama motorlarında yoğun olarak araştırıkıyor. Askeri kısaltmalar ve açılımları merak ediliyor. Askerlik yerleri bugün belli oldu. Askere gidecek olan vatandaşlar, e-devlet üzerinden sonuçları görüntüleyebildi. Askere gideceği yerlerdeki kısaltmaların ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Özellikle Kh ne demek? Bl ne demek? sıklıkla araştırılan kısaltmalar arasında yer alıyor. İşte askeri kısaltmalar ve anlamları haberimiz içerisinde yer alıyor.

KH NE DEMEK?

Kh, karargah anlamına geliyor.

BL NE DEMEK?

Bl, bölük anlamına geliyor.

TK NE DEMEK?

TK, takım anlamına geliyor.

TÜM ASKERİ KISALTMALAR VE ANLAMLARI ŞU ŞEKİLDE

Kısaltma Açılımı ve Anlamı

A Alay

ADESTİM Atış Destek Timi

Akd. Akademi

Alb. Albay

Arç. Araç

As. Asker, Askeri, Askerlik

As. İz. Askeri İnzibat

ASAL Askeralma Dairesi Başkanlığı

Asb. Astsubay

Astsb. Astsubay

Asyş. Asayiş

Atğm. Asteğmen

Atş. Ataşelik

Bçvş. Başçavuş

BDH Barışı Destekleme Harekatları

BHHM Birleştirilmiş Hava Harekat Merkezi

Bkm. Bakım

Bl. Bölük

Bnb. Binbaşı

Böl. veya Blg. Bölge

Brl. Birlik

Brş. Barış

BS Bilgi Sistemleri

Bşk. veya Bşk.lığı Başkan, Başkanlığı

Bt. Batarya

Cph. Cephane

Çek. Çekili (çekilebilen)

ÇNRA Çok Namlulu Roket Atar

Çvş. Çavuş

D/DS Direkt Destek

Değ. Değerlendirme

Dent. Denetleme

Des. Destek

Dz. Kuv. Deniz Kuvvetleri

Dz. Kuv. K. veya Dz.K.K.lığı Deniz Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

EDOK Eğitim ve Doktrin

Eğt. Eğitim

EH Elektronik Harp

EM Eğitim Merkezi

Emn. Emniyet

Erb. Erbaş

EYP El Yapımı Patlayıcı

Fz. Füze

G/M Genel Maksat

GATA Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Gen. General

Gn. Genel

Gnkur. Genelkurmay

GNPP Genelkurmay Plan Prensipler

Gör. Görev

Gr. Grup

Güv. Güvenlik

Gzn. Gazino

HA Harp Akademisi

Hav. Havan

Hd. Hudut

Hdf. Hedef

Hf. Hafif

HHO Hava Harp Okulu

Hiz. Hizmet

Hlkp. Helikopter

HO Harp Okulu

Hrk. Harekat

Hrp. Harp

Hv. Hava

Hv. Kuv. Hava Kuvvetleri

Hv. Kuv. K. veya Hv.K.K.lığı Hava Kuvvetleri Komutanı, Komutanlığı

Hv. Svn. Hava Savunma

Hvcl. Havacılık

İHA İnsansız Hava Aracı

İKK İstihbarata Karşı Koyma

İkm. İkmal

İrt. İrtibat

İrt. İrtibat

İs. İstihkam

İsth. İstihbarat

İşi. İşleri

İz. İnzibat

J Jandarma

JGK veya J.Gn.K.lığı Jandarma Genel Komutanı veya Komutanlığı

JÖH Jandarma Özel Harekat

K, K.lığı Komutan, Komutanlığı

K/M Kundağı Motorlu

Kad. Kademe

Kd. Kıdem, Kıdemli

Kh. Karargah

KHO Kara Harp Okulu

KKK veya K.K.K.lığı Kara Kuvvetleri Komutanlığı

Kom. Komuta

Komd. Komando

Kont. Kontrol

Koor. Koordinasyon

Kor. Kolordu

Kora. Koramiral

Korg. Korgeneral

Kr. Kara

Krk. Karakol

Krm. Koruma

Ks. Kısım

Kşf. Keşif

Kt. Kıta

Kısaltma Açılımı ve Anlamı

KTBK Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri

KTKA Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayı

Kur. Kurmay

Kur. Bşk. Kurmay Başkanı, Başkanlığı

Kuv. Kuvvet, Kuvvetler

Loj. Lojistik

Lv. Levazım

Mbl. Mobil

MEBS Muhabere Elektronik Bilgi Sistemleri

Mhf. Muhafız

Mknz. Mekanize

Mlz. Malzeme

Mot. Motorize

Mrk. Merkez

Mrşl. Mareşal

MSB Milli Savunma Bakanlığı

Mu. Muhabere

Müht. Mühimmat

Müş. Müşterek

Myd. Meydan

Myn. Mayın

Nak. Nakliye

Nö. Nöbet, Nöbetçi

Nö. Sb. Nöbetçi Subay

Ob. Obüs

Okl. Okulu

Onb. Onbaşı

Onr. Onarım

Or. Ordu

Ora. Oramiral

Ord. Ordu Donatım

Org. Orgeneral

OYAK Ordu Yardımlaşma Kurumu

Öğt. Öğretim

Öz. Özel

ÖZKUV Özel Kuvvetler

P. Piyade

Per. Personel

Pl. Plan

Plt. Pilot

Prj. Proje

Prnsp. Prensipler

Rd. Radar

S/S Seyrüsefer

Sağ. Sağlık

SAİ Sivil Asker İşbirliği

SALT Stratejik Silahların Sınırlandırılması Görüşmeleri

SAS Su Altı Savunma (Komandoları)

SAT Su Altı Taarruz (Komandoları)

Sb. Subay

SGK veya S.G.K.lığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

Shh. Sıhhiye

Shr. Sahra

SİHA Silahlı İnsansız Hava Aracı

Sis. Sistem

Slh. Silah

Smlt. Simülatör

Snf. Sınıflandırma

Svn. Savunma

Svş. Savaş

Ş. Şube

Taar. Taarruz

Tak. Taktik

TASMUS Taktik Saha Muhabere Sistemleri

Tatb. Tatbikat

Tb. Tabur

Tbp. Tabip

Tek. Teknik

TGK Tabur Görev Kuvveti

Tğm. Teğmen

Tk. Takım

Tkr. Tekerlekli

Tlmg. Talimgah

Tml. Temel

Tnk. Tank

Tnkr. Tanker

Top. Topçu

TOW Bir anti-tank roketi türü.

TSK Türk Silahlı Kuvvetleri

Tug. Tugay

Tuğa. Tuğamiral

Tuğg. Tuğgeneral

Tüm. Tümen

Tüma. Tümamiral

Tümg. Tümgeneral

Tyn. Tayin

Uç. Uçak

Uçs. Uçaksavar

Ulş. Ulaştırma

Uz. Çvş. Uzman Çavuş

Uzm. Uzman

Üçvş. Üstçavuş

Ütğm. Üsteğmen

YAŞ Yüksek Askeri Şura

Yb. Yarbay

Ybşk. Yarbaşkanlığı

Yd. Sb. Yedek subay

Ynt. Yönetim

Yrd. Yardımcı

Yzb. Yüzbaşı

Zh. Zırhlı

ZMA Zırhlı Muharebe Aracı