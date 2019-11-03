Keskin nişancı tüfeği görücüye çıktı

Kırıkkale Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren savunma sanayi firmasınca bir yılı aşkın süredir Ar-Ge çalışmaları sürdürülen tüfeğin, ilk prototipi ortaya çıktı.

MENZİLİ 3,5 KM

KOSGEB Arge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında tamamen yerli ve milli imkânlar kullanarak tasarlanan keskin nişancı tüfeğinin tanıtımı yapıldı. Firma genel müdürü Emrah Hamzaoğlu, ürünün çok önemli özellikleri olduğunu söyledi. Yerli mühendislerin Ar-Ge çalışması sonucu projeyi ortaya koyduklarını dile getiren Hamzaoğlu, “Tüfeğin etkili menzili 1,3 kilometre olup, azami menzili ise 3,5 kilometre” dedi.

ÜSTÜN TASARIM

Tüfek, uzak mesafelerdeki hedeflere atış yapabilme, yüksek ateş gücü sağlaması ve hızlı nişan alma ile haraketli hedeflerin etkin bir şekilde vurulması için tasarlandı.