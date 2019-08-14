Kesintisiz hizmet yolculuğu

Erdemliler Hareketi, 14 Ağustos 2001'de, AK Parti adıyla siyaset sahnesine adım atarak son 17 yılda girdiği tüm seçimlerden birinci parti olarak çıkmayı başardı. Girdiği ilk genel seçimde, 3 Kasım 2002'de iktidara gelen AK Parti, “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sloganıyla çıktığı siyaset yolunda, 4 başbakan 2 cumhurbaşkanı çıkardı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde, 12 Aralık 1997'de, Siirt'te okuduğu Ziya Gökalp'in Asker Duası şiiri nedeniyle 1999'da 10 ay hapse mahkum edilen ve bu nedenle siyasi yasaklı olan Erdoğan, liderliğini yaptığı parti, 3 Kasım 2002'de tek başına iktidar olmasına rağmen başbakan olamadı.

SİİRT'TEN MİLLETVEKİLİ OLDU

Erdoğan'ın giremediği 3 Kasım genel seçimlerinden AK Parti 34,28'lik oy oranıyla birinci parti olarak çıktı ve Abdullah Gül başkanlığında, 58. Cumhuriyet Hükümeti kuruldu. Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde yapılan değişiklikle, Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasının ardından Erdoğan, 8 Mart 2003'te Siirt'te yapılan yenileme seçimlerinde milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi. Gül başkanlığındaki 58. Hükümet, 3 gün sonra, 11 Mart 2003'te istifa ettikten sonra, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, hükümeti kurma görevini Erdoğan'a verdi. Erdoğan, 15 Mart 2003'te 59.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni kurarak başbakanlık koltuğuna oturdu. Girdiği ilk yerel seçim olan 2004’te de yüzde 41,7'lik oy oranıyla sandıktan birinci parti çıkan AK Parti, 11'i büyükşehir olmak üzere 1950 belediyeyi kazandı. 2007'deki genel seçimlerde yüzde 46,58'lik oy oranına ulaşan AK Parti, Tunceli dışındaki 80 ilden milletvekili çıkarmayı başardı ve tek başına iktidar oldu. Meclis'te 28 Ağustos 2007'de yapılan oylamada, partinin kurucularından Gül, 11. Cumhurbaşkanı seçildi.

80 MİLYONU KUCAKLADI

Bu seçimlerden önce Milli Görüş kökenli bir siyasetçinin cumhurbaşkanı adayı olmasını istemeyen muhalif kesimler tarafından, nisan ayında “Cumhuriyetine sahip çık” sloganıyla “Cumhuriyet Mitingleri” düzenlendi. Nisan ayının son günlerinde 27 Nisan 2007'de ise Türk siyasi tarihine “e muhtıra” olarak geçen Genelkurmay Başkanlığı'nın laiklik vurgusu içeren açıklaması yayımlandı. AK Parti, 2009'da yapılan yerel seçimlerde de yine en fazla oyu toplayarak 10 büyükşehir belediyesiyle, 1442 belediyeyi yönetme yetkisini vatandaştan aldı. 12 Eylül darbesinin 30. yılına denk gelen ve 1982 Anayasası'nda değişiklik öngören düzenlemeye, 2010'daki halk oylamasından yüzde 57,88 oranında “evet” oyu çıktı. 2011 genel seçimlerinde de geleneği bozmayan AK Parti, yüzde 49,53'lük oy oranının ardından kurulan 61.Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'yle çalışmalarına hız kesmeden devam etti.

AK Parti, PKK saldırıları ve FETÖ kumpaslarının yanı sıra dış destekli Gezi kalkışması gibi girişimlere de maruz kaldı.

VESAYET ODAKLARI BERTARAF EDİLDİ

Kurulduktan yaklaşık bir yıl sonra yapılan genel seçimde iktidara yürüyen AK Parti, bu dönemde vesayet odakları, devlet içinde yapılanan terör örgütleriyle bölücü terör örgütlerinin faaliyetleri, kapatma davası ve darbe girişimlerine maruz kaldı. AK Parti’nin 17. yılında birbirinden kritik virajlar, Erdoğan liderliğinde başarıyla dönüldü. 2008 yılında Türkiye’nin en büyük partisine kapatma davası açıldı. Anayasa Mahkemesi’nin 5 üyesi kapatmaya karşı çıkarken, 6 üye kapatmadan yana oy kullandı. Anayasa da öngörülen nitelikli çoğunluk sağlanamadığı için parti kapatma talebi reddedilmiş oldu. 2013’te Gezi kalkışmasının ve 17 Mayıs 2006'da Danıştay saldırısının yanı sıra FETÖ’nün kumpaslarıyla tezgâhlanan 7 Şubat 2012 MİT krizi, 17-25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimleri bertaraf edildi.

Erdoğan’ın belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, 2016’da AK Parti Genel Başkanı seçildi.

BAYRAK DEĞİŞİMİ

İktidarının 12. yılında Erdoğan'ın genel başkanlığındaki son yerel seçime 2014'te giren AK Parti, yüzde 45,60 oy oranıyla, 18'i büyükşehir olmak üzere, 818 belediye başkanlığını kazandı. Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimde, doğrudan halk iradesiyle seçilen ilk ve Türkiye'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu.

65. HÜKÜMET BAŞBAKANI

AK Parti, Ahmet Davutoğlu genel başkanlığında ilk sınavını, 7 Haziran 2015'teki genel seçimlerde ve ardından yapılan 1 Kasım 2015 erken seçimlerinde verdi. 1 Kasım'da tek başına iktidarın kazanılmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, 64. Hükümeti kurma görevini Davutoğlu'na verdi. Partide, 22 Mayıs 2016'da düzenlenen 2. Olağanüstü Kongre’yle yeni bir bayrak değişimi daha yaşandı. Partinin kurucularından olan ve Erdoğan'a, belediye başkanlığı döneminden itibaren yol arkadaşlığı yapan Binali Yıldırım, genel başkanlığa seçildi ve 65. Hükümeti kurarak başbakan oldu.

Erdoğan, seçimlerde yüzde 52,38 oy alarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı oldu.

BAŞKANLIK SİSTEMİYLE ŞAHLANIŞ DÖNEMİ

16 Nisan 2017’de halk oylamasından yüzde 51,41 oranında ‘evet’, çıkmasının ardından Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçildi. Böylece partili başkanlığın da yolu açıldı. Erdoğan, 2 Mayıs'ta AK Parti Genel Merkezi'ne 979 gün aradan sonra gelerek üyelik beyannamesini imzaladı ve AK Parti'ye üye oldu.

998 GÜN SONRA GERİ DÖNÜŞ

Üç yıllık bir aradan sonra, AK Parti'nin 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde 1414 geçerli oyun tamamını alan Erdoğan, 998 gün sonra kurucusu olduğu partiye yeniden genel başkan seçildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerde yüzde 52,38 oy alarak, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk başkanı oldu. Erdoğan liderliğindeki AK Parti ise Türk siyasi tarihinin en önemli seçiminde, yüzde 42,28 oy alarak 16 yılda 13. seçim başarısını elde etti. AK Parti ve MHP'nin yer aldığı “Cumhur İttifakı” ise yüzde 53,6 oy aldı. AK Parti, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinden yüzde 44,33 oy oranıyla yine birinci parti olarak çıkmayı başardı.