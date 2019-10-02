Başkan Erdoğan, 27. Dönem Üçüncü Yasama Yılı dolayısıyla TBMM Genel Kurulu'nda yaptıağı konuşmada, Suriye'deki gelişmeler ve sığınmacılara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan, Türkiye sınırının bitişiğindeki sıkıntıyı müttefiklerle birlikte çözmek için her yolu denediklerini, özellikle Fırat'ın doğusunda arzu ettikleri neticelerin hemen hiçbirine ulaşamadıklarını belirterek, “Türkiye'nin artık bu konuda kaybedecek tek bir günü dahi yoktur. Geldiğimiz noktada, kendi yolumuzda devam etmekten başka çaremiz kalmamıştır. Kendi yolumuzu açacağız” dedi.

TÜRKİYE'DEN BAŞKA ÜLKE YOK

Suriye krizi uzadığı için halen Türkiye sınırları içinde yaşayan 3 milyon 650 bin misafirin yol açtığı ekonomik, sosyal ve kültürel sınamaların farkında olduklarını dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Türkiye'den başka böyle bir yükü omuzlayabilecek ve bu kadar uzun süre yönetebilecek bir başka ülke olmadığını da biliyoruz. Bununla birlikte, milyonlarca sığınmacıyı ilanihaye kendi topraklarımızda misafir etmeye devam etmek gibi bir düşüncemiz de yoktur. Bize düşen, sığınmacıların bir an önce kendi ülkelerinde hayatlarını sürdürebilecekleri güvenli bir iklimi oluşturmaktır.”

DİZ ÇÖKTÜRMEYE ÇALIŞIYORLAR

“Hem kendimiz hem de Arap'ıyla, Kürt'üyle, Türkmen'iyle, Süryani'siyle, Ezidi'siyle, Hıristiyan'ıyla tüm Suriye halkı için güvenli, huzurlu, müreffeh bir gelecek istiyoruz. Buna karşılık birileri, terör ve sığınmacı yükünü ülkemizin omuzlarına yükleyerek, adeta bize diz çöktürmeye çalışıyor” diyen Erdoğan, şöyle konuştu: “Soruyorum sizlere. Türkiye böyle bir dayatmayı, böyle bir şantajı, böyle alçakça bir oyunu kabul edecek kadar aciz bir ülke midir? Açık ve net söylüyorum; biz bu dayatmaya, bu senaryoya rıza göstermeyiz. Millet olarak gerekirse ser veririz ama istiklalimizden ve onurumuzdan kesinlikle taviz vermeyiz.”

BİR GECE ANSIZIN GELEBİLİRİZ

Erdoğan, TBMM'ye gelişi sırasında Meclis Başkanvekili Celal Adan tarafından askeri törenle karşılandı. Genel Kurul'a hitabından sonra habercilerin, Fırat'ın doğusuna yönelik Türkiye'nin atacağı adım konusundaki sorusunu yanıtlayan Erdoğan, “Bir gece ansızın gelebiliriz” diye konuştu.

IMF DEFTERİNİ AÇILMAMAK ÜZERE KAPATTIK

Ekonomide dengelenme ve yeniden büyüme sürecini başarıyla yürüttüklerini belirten Erdoğan, reformların süreceğini ifade etti.

Ekonomik göstergelerin hemen tamamının, önümüzdeki dönem için olumlu yönde gelişmelerin yaşanacağına işaret ettiğini kaydeden Başkan Erdoğan, “Bu gelişmeler, OECD ve IMF gibi uluslararası kuruluşları da, ülkemizin büyüme tahminlerini sürekli olumlu yönde revize etmeye yöneltiyor. Türkiye, diğer alanlarda olduğu gibi, ekonomide de dimdik ayakta kalmayı başarmıştır” dedi.

MALİ DİSİPLİNDEn TAVİZ YOK

Erdoğan, “Bu vesileyle, ekonomik olmaktan ziyade siyasi kriterlerle perde gerisinden ülkeleri yönetmeye kalkan IMF defterini, tekrar açılmamak üzere Mayıs 2013'te kapattık. Dengelenme ve yeniden büyüme sürecini başarıyla yürütüyoruz” ifadelerini kullanarak mali disiplinden asla taviz vermediklerini vurguladı. “Yaşanan hadiselere rağmen hem bütçe açığının hem de borç stokunun milli gelire oranının, Avrupa Birliği standartlarına göre çok iyi bir seviyede olduğunu ifade eden Erdoğan, “2023 hedeflerimize uygun yeni stratejileri ve reformları da kesintisiz sürdürmekte kararlıyız.

4 YILLIK HEDEF

Meclisimiz tarafından kabul edilen 11. Kalkınma Planı'ndaki yol haritamızı takip ederek, önümüzdeki seçimsiz 4 yılı en iyi şekilde değerlendireceğiz. Ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirene kadar durup dinlenmeden çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

BU KUTLU ÇATI ALTINDA YERLERİ YOK

Erdoğan, 'Önce milletim' demeyen hiç kimsenin, TBMM çatısı altında yeri olmadığını ifade etti.

TBMM'nin, İstiklal Harbi'ni yönetirken de, 15 Temmuz'da darbecilerin karşısına cesaretle dikilirken de milletin adına tarihte eşine az rastlanır bir mücadele verdiğini belirten Başkan Erdoğan, “İnşallah gelecekte de bu kutlu çatı altında aynı mücadele, kararlılıkla verilmeye devam edecektir. Siyaset yaparken de Meclis çalışmalarını yürütürken de hepimiz önce bu ülkeye ve millete karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. 'Önce milletim, önce memleketim' demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum” değerlendirmesinde bulundu.

ORTAK PAYDADA BULUŞALIM

Erdoğan sözlerini şöyle tamamladı: “Türkiye'nin en büyük gücü, milletiyle ve onu temsil eden kurumlarıyla sergilediği birliktir, beraberliktir, dayanışmadır. Bu öyle bir güçtür ki ne parayla ne teknolojiyle ne de diğer imkanlarla kıyas kabul eder. İşte bunun için her fırsatta bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyoruz. İşte bunun için terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz.”

CHP'Lİ ve HDP'Li VEKİLLER AYAĞA KALKMADI

HDP'liler İstiklal Marşı okunurken bile koltuklarında oturmaya devam ettiler.

TBMM'NİN 2.5 aylık aranın ardından yeni yasama yılı açılışında, Genel Kurul'a hitap için salona giren Başkan Erdoğan'ı AK Parti ve MHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladı. İP grubu ise Erdoğan'ı ayakta karşıladı fakat alkışlamadı. CHP grubu ise Erdoğan'ın kürsüye yürüyüşü sırasında alkışlamadı ve İstiklal Marşı okunana kadar ayağa kalkmadı. HDP'li vekiller de Başkan Erdoğan'ın Genel Kurul Salonu'na girişi sırasında ayağa kalkmadı. Terör örgütü yandaşları İstiklal Marşı okunurken bile koltuklarında oturdu.