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20 Eylül 2019 Cuma 08:00:00 | Son Güncelleme: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:39:16

"Kendi çocukları okula, bizimkiler dağa"

Diyarbakır’da, dağa kaçırılan evlatları için nöbet tutan ailelerin sayısı 43’e yükseldi. Oğlu Muhsin için eyleme katılan Halit Altun, “Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim çocuklarımızı dağa gönderiyorlar” dedi. 

Terör örgütü PKK’nın siyasi kolu tarafından dağa kaçırılan çocuklarını geri isteyen annelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 3 Eylül’de başlattığı oturma eylemine katılım, 17. günde 43’e yükseldi. Muş’tan gelen acılı baba Halit Altun, oğlu Muhsin Altun’un 4 yıl önce Malatya’da İnönü Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nde okurken terör örgütü tarafından kandırılarak dağa götürüldüğünü söyledi. 

OĞLUMA HASRET KALDIM 

Yaptığı araştırmada oğlunun Suriye’nin kuzeyine götürüldüğünü öğrendiğini dile getiren Altun, “Çocuğum için gitmediğim yer kalmadı. Sürekli başka yere yönlendiriyorlar. 2 yıl boyunca evimde kalmadım. Tüm varlığımı ortaya koydum, bir türlü çocuğumun izine rastlamadım. Oğluma hasret kaldım. Ben devletimden destek bekliyorum, bir an önce çocuğumun getirilmesini, sağ salim teslim edilmesini istiyorum. Devletime, milletime, bayrağıma sadığım” diye konuştu. 

ÇOCUKLARINI GÖTÜRSÜNLER 

Şoförlük yaparak 8 çocuğuna baktığını dile getiren baba Halit Altun, bir oğlunun da Ankara’da asker olduğunu belirtti. Altun, “Burada oturma eylemini görünce katılmak istedim. HDP’yi sorumlu tutuyorum. Çocuklarımızı götürüyorlar. Kendi çocuklarını neden götürmüyorlar? Kendi çocuklarını da götürseler, böyle bir sistem olduğunu düşünürüz. Kendi çocuklarını okutuyorlar, bizim çocuklarımızı da dağa gönderiyorlar” ifadelerini kullandı. 

EREN'İN ANNESİNDEN ANLAMLI ZİYARET

‘ACILARINI ANLIYORUM’

Trabzon’un Maçka ilçesinde, Ağustos 2017’de PKK’lı teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül, Diyarbakır annelerinin acılarını paylaştı. Anne Bülbül, HDP il binası önünde eylem yapan annelere; “Ben bir anne olarak acısı olan bütün annelerin birbirine kenetlenmesini istiyorum. O annelerin yanındayım, acılarını anlıyorum” diyerek desteğini iletti. 

TOBB’DAN ANLAMLI ZİYARET

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulları’nın başkanlarından oluşan 25 sanayici ve girişimci kadın, 81 ili temsilen, Diyarbakır annelerine destek ziyaretinde bulundu. Kurullar adına açıklama yapan Cevahir Asuman Yazmacı, “Buradaki kadınlarımıza, onların yanında olduğumuzu hissettirmek için geldik. Bir an önce ailelerin evlatlarına kavuşmalarını temenni ediyoruz” diye konuştu. 

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