12 Kasım 2019 Salı 14:48:30 | Son Güncelleme: 12 Kasım 2019 Salı 14:49:30
Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı gözaltına alındı
Erzincan’ın Kemaliye ilçesi Jandarma Komutanı Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürütmüş olduğu soruşturma kapsamında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan gözaltına alındı.
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu'nun 2018/21972 sayılı soruşturmasına istinaden Kemaliye İlçe Jandarma Komutanı olarak görev yapan Yüzbaşı Miraç Tolga Ataselim, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan bugün gözaltına alındı.
(İHA)
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