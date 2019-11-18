Kemal Öztürk'ten Ahmet Hakan'a cevap

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Anadolu Ajansı eski Genel Müdürü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde basın danışmalığı yapan gazeteci Kemal Öztür ile Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan arasındaki tartışma devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde yaptığı, "Bugün bağımsız ve özgür gazetecilik yaptığını söyleyen arkadaşlarımız, ben istemeden ertesi günün gazete manşetini bana gönderiyordu. 'Uygun mıdır?' diye soruyorudu ve öyle yayınlıyordu." açıklaması ile Kemal Öztürk gündeme gelmişti.

"İKİ EKSİKLİ İFŞA ÇÖPTÜR"

Gazeteci Ahmet Hakan ise Kemal Öztürk'e verdiği cevapta, "A’nın eski genel müdürü, Bülent Arınç’ın eski danışmanı, Başbakanlık eski danışmanı, Yeni Şafak’ın eski yazarı olan Kemal Öztürk, şu sıralar alternatif medya alanında kendisine alan açmaya çalışıyor. İyi işler de yapıyor.

İşte bu Kemal Öztürk, önemli makamları işgal ettiği zamanlarla ilgili bir ifşada bulunmuş.

Başbakan’ın danışmanıyken hiç istemediği halde gazete manşetlerinin kendisine gönderilip...

“Uygun mudur?” diye sorulduğunu söylemiş.

Kimmiş bu “Uygun mudur” diyerek gazetelerinin manşetlerini kendisine gönderenler? İsim vermiyor Kemal Öztürk.

Daha da önemlisi... “Uygun mudur” diye manşet gönderen gazete yöneticilerine ne cevap verdiğini de söylemiyor.

Yani karşımızda iki eksikli bir ifşa var.

Eksiksiz bir ifşa cesarettir.

İki eksikli ifşa ise çöptür!

KEMAL ÖZTÜRK'TEN "ÇÖP" YANITI

Ahmet Hakan'ın "cesaret ve çöp" iddialı yazısına Twitter hesabı üzerinden cevap veren Kemal Öztür, "Ahmet Hakan “isim açıklamak cesaret ister” diye yazmış bana. Bir isim açıklayayım: Çalışma arkadaşları işten çıkarıldığı için CESURCA itiraz eden ve Hürriyet genel yayın yönetmenliğinden istifa eden adamın adı Vahap Munyar’dır Cesaret gösterilecek yeri karıştırmamak lazım!" ifadelerine yer verdi.