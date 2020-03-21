21 Mart 2020 Cumartesi 13:51:15 | Son Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 13:58:22
Kemal Kılıçdaroğlu'nun kötü günü
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'de yaşayan kız kardeşi Fikriye Dalgıç tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde bir süredir tedavi gören Dalgıç, yaşamını yitirdi.
Dalgıç'ın cenazesinin yarın Derince ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.
AA
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