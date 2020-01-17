Kemal Kılıçdaroğlu'ndan maaşını ödeyemediği işçilere asgari ücret vaadi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi Toplantısı'nın açılışında açıklamalarda bulundu. Asgari ücret üzerinden gündem olaya çalışan Kılıçdaroğlu, "CHP'li belediyelerde asgari ücret 2500 lira olacak" dedi. Oysa 31 Mart seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerde bırakın asgari ücretin 2500 lira olmasını binlerce işçi işinden oldu, yüzlerce işçi ise maaşını alamadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

CHP'Lİ BELEDİYELERDE İŞÇİLER MAAŞ ALAMIYOR

Kılıçdaroğlu asgari ücret üzerinden şov yapmaya çalışırken, CHP'li birçok belediye ise çalışanına ödeyemediği maaşlarla gündeme geliyor. 2019 yılı Temmuz ayında yaklaşık 800 işçi CHP'li Maltepe Belediyesi'nden alamadıkları zam nedeniyle uzun süre eylem yapmıştı. 2018 yılı Ekim ayında da CHP'li Şişli Belediyesi'nde de çalışanlar maaşlarını alamadıkları için günlerce eylem yapmış ve hakkını aramıştı. CHP'li Zeydan Karalar'ın yönettiği Adana'da da durum diğer belediyelerden farksız. Göreve geldiği gibi işçi kıyımı yapan ve işçilerin maaşlarını uzun süre ödeyemeyen Karalar'ın paraları festivallere yatırdığı ortaya çıkmıştı.

Son olarak da CHP'li Bakırköy Belediyesi'nin önünde onlarca işçi maaşını alamadığı gerekçesiyle eylem yaptı.

İŞÇİ KIYIMI DA SÜRÜYOR

Seçimden önce "Hiçbir işçiyi çıkarmayacağız" diyen CHP'li yönetimler, 31 Mart'ın ardından göreve gelir gelmez binlerce çalışanı kapının önüne koydu. Son 9 ayda CHP'li belediyelerde işten çıkarılan işçi sayısı 13 bini geçti.

Hayaller: CHP'li Belediyelerde asgari ücret 2.500 TL olacak.

Gerçekler: CHP'li Bakırköy Belediyesi'nden maaşlarını alamayan işçiler eylem yapıyor. Kılıçdaroğlu'ndaki umursamazlık seviyesi "rakamı artırın ne de olsa vermiyoruz" modunda.