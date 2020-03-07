Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç hakkında şoke eden iddia: Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür
CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a hakaret söylemlerinin ardından CHP'de birtakım gelişmeler yaşandığı, Engin Özkoç ile CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun karşılıklı birbirini tehdit ettiği iddia edildi. Hakan Bayrakçı katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nun Özkoç'u disiplinle tehdit ettiği, Özkoç'un ise kaset kumpası ile oturduğu koltuğu işaret ederek 'Seni ve beni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür' tehdidiyle karşılık verdiğini iddia etti.
CHP'ye yakın araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. CHP'lideri Kemal Kılıçdaoğlu ile Engin Özkoç arasında geçen 'özür' diyaloğunu anlatan Bayrakçı, "Özkoç Kılıçdaroğlu'na 'Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür' dedi" ifadeleri kullandı.
CHP'NİN KARANLIK KAPILARI ARDINDA ŞOK TEHDİT
CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hakan Bayrakçı katıldığı bir programda CHP'lideri Kemal Kılıçdaoğlu ile Engin Özkoç arasında geçen diyaloğu anlattı.
TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU
Bayrakçı; "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına küfreden Engin Özkoç’u çağırıyor. "Özür mahiyetinde bir açıklama yap, yanlış yaptın, Yoksa disiplin işler" diyor. Engin Özkoç ise "Sen kimi disiplinle tehdit ediyorsun? Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür" dedi.
- Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç hakkında şoke eden iddia: Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür
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