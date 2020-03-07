Kemal Kılıçdaroğlu ve Engin Özkoç hakkında şoke eden iddia: Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür

CHP'ye yakın araştırma şirketinin sahibi Hakan Bayrakçı çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. CHP'lideri Kemal Kılıçdaoğlu ile Engin Özkoç arasında geçen 'özür' diyaloğunu anlatan Bayrakçı, "Özkoç Kılıçdaroğlu'na 'Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür' dedi" ifadeleri kullandı.

CHP'NİN KARANLIK KAPILARI ARDINDA ŞOK TEHDİT



CHP'ye yakınlığıyla bilinen Hakan Bayrakçı katıldığı bir programda CHP'lideri Kemal Kılıçdaoğlu ile Engin Özkoç arasında geçen diyaloğu anlattı.



TEHDİTLER HAVADA UÇUŞTU

Bayrakçı; "Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına küfreden Engin Özkoç’u çağırıyor. "Özür mahiyetinde bir açıklama yap, yanlış yaptın, Yoksa disiplin işler" diyor. Engin Özkoç ise "Sen kimi disiplinle tehdit ediyorsun? Beni ve seni buraya getiren irade isterse ikimizi de götürür" dedi.