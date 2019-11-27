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27 Kasım 2019 Çarşamba 08:46:55 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 08:51:35

Kemal Kılıçdaroğlu partililere konuşma yasağı koydu!

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak yalanlar üzerine inşa ettiği kumpas’ krizini örtbas etmek için partililere konuşma yasağı getirdi. Partide herkes suspus oldu.

CHP Genel Merkez kaynaklı kumpas krizini 'susarak' atlatmayı planlıyor. 'Bir CHP'linin Külliye'ye gittiği' yalan ve iftirasının ardından yaşanan gelişmeler ve açıklamalar nedeniyle zor duruma düşen Kılıçdaroğlu, parti sözcüsü dışında konuya ilişkin açıklama yapılmaması talimatını verdi. CHP, gazeteci Rahmi Turan'ın "bir CHP'linin Külliye'ye gittiği" yazısıyla başlayan ve daha sonra yapılan açıklamalarla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Muharrem İnce tarafından kesin ve net bir dille yalanlanan iddialar nedeniyle partide büyük kriz yaşanıyor. Parti tabanından gelen tepkiler ve parti içi muhalefetin baskısına maruz kalan parti yönetimi kumpas krizini aşmanın yollarını arıyor.

Önceki gün yapılan MYK'da da iddialar ve ardından yapılan açıklamalar değerlendirilirken parti yönetimi, genel merkez kaynaklı olduğu ortaya çıkan kumpasla ilgili sadece Kılıçdaroğlu ve parti sözcüsünün açıklama yapmasını kararlaştırdı. Milletvekilleri ve diğer parti yöneticileri herhangi bir açıklama yapamayacak. CHP, 'parti içinde çete' olduğunu söyleyen Muharrem İnce'yle ilgili disiplin sürecini şimdilik başlatmayacak ancak İnce'nin eleştirilerinin, çete suçlamalarının devam etmesi halinde disiplini gündemine alacak. İnce ise Kılıçdaroğlu'ndan randevu bekliyor. CHP kaynakları ise İnce'nin 'çete' suçlamasının ardından randevu almasının mümkün olmadığını dile getiriyor.

İNCE'DEN İFTİRAYA DAVA

CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü yönündeki iddiaları nedeniyle, Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesi'nde gazeteci Rahmi Turan hakkında 5, Talat Atilla hakkında ise 3 kuruşluk manevi tazminat davası açtı. İnce'nin avukatı dilekçede, "Davalılar tarafından birlikte, eylemli olarak, iftira niteliğinde, mesnedi olmayan yalan bir haber yapmak sureti ile siyasi bir kimliğe sahip olan müvekkilimin, kişilik haklarına ve değer yargılarına alenen saldırılmıştır" dedi. İnce, ayrıca avukatı aracılığıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede her 2 isim için de 'görevi kötüye kullanarak iftira ve hakaret' suçlarından soruşturma açılmasını talep etti.

KUMPASA HÜRRİYET DE ALET OLDU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünkü grup toplantısında yaptığı konuşmayla kumpas, yalan ve iftiralarını sürdüreceklerini gösterdi. "CHP'ye kumpas kuruluyor" yalanını sürdüren Kılıçdaroğlu, "Sanıyorlar ki bir söz söyledik, CHP hemen geri adım atacak. Niye geri adım atalım" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı! "7 yıldır telefonda bile görüşmedim" dediği Talat Atilla ile...

"7 YILDIR GÖRÜŞMEDİM" YALANI

Bu arada Kılıçdaroğlu'nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Hürriyet gazetesine verdiği röportajda, "7 yıldır telefonda bile görüşmedim" dediği kumpas krizinin aktörlerinden biri olan gazeteci Talat Atilla ile yaklaşık 1 yıl önce görüştüğü ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu'nun Atilla'ya bir röportaj verdi ve bu röportaj Milliyet gazetesinde yayımlandı. "Bir CHP'li Külliye'ye gitti" iddiasını Kılıçdaroğlu'na doğrulattığını belirten Atilla'nın kendisini arayıp aramadığına ilişkin soruya Kılıçdaroğlu, "Hayır, aramadı. Zaten, yanlış hatırlamıyorsam, Afyon'daki bir mühimmat deposu patlamasının olduğu 7 yıl öncesinden beri kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var" demişti.

* OMERTA, İtalyan mafyasının 'suskunluk yemini' olarak biliniyor.

(Sabah Gazetesi)

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