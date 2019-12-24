Kemal Kılıçdaroğlu kirli çarkı itiraf edeni kovuyor

CHP'de gözler disiplin kuruluna çevrilirken, parti içindeki diktatörlük yine gün yüzüne çıktı. Daha önce birçok isim kirli planları itiraf ettiği için partiden ihraç edilirken, son kurban rüşvet krizini ortaya çıkaran Sinan Aygün oldu.

DOĞRU SÖYLEYENİ KOVUYOR!

Birgül Ayman Güler, "Her ne kadar parti yönetimimiz inkar etse de çok açık olarak 30 Mart seçimlerinde cemaat ile ittifak yaptık." sözleri sonrası önce disipline sevk edildi, ardından istifa ettirildi.

CHP'nin FETÖ ile ilişkisini gözler önüne seren bir başka isim de Yılmaz Ateş'di. Ateş de "Benim partim FETÖ'ye teslim oldu" itirafı sonrası partiden ihraç edilmişti.

CHP'de bu kez hedef Sinan Aygün oldu. CHP'li eski vekil Sinan Aygün, CHP'nin Ankara Büyülşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon TL rüşvet istediğini açıkladı. Aygün'ün açıklamaları sonrası CHP kendisini disiplin kuruluna sevk etti.