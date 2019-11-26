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26 Kasım 2019 Salı 08:46:48 | Son Güncelleme: 26 Kasım 2019 Salı 09:23:42

Kemal Kılıçdaroğlu 7 yıldır görüşmedim demişti ama Bir yalanı daha ortaya çıktı!

Katıldığı FOX TV programında Beştepe’de bir CHP’li sorusuna doğrudur’ yanıtı veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir yalanı daha ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu’nun 7 yıldır görüşmedim dediği Talat Atilla ile yaklaşık 1 yıl önce görüştüğü ortaya çıktı.

Kurultay yaklaşırken koltuğunu kaybetmek istemeyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Beştepe'de bir CHP'li' yapanı tutmayınca söylediklerinin çarpıtıldığını ifade etti.

Kılıçdaroğlu maşa olarak kullandığı Talat Atilla ile yıllardır görüşmediğini söyleyerek, doğrudur sözünü aklamak için, "Yedi yıl öncesinden beri kendisiyle aramızda ne görüşme var, ne yüz yüze gelme var, ne konuşmuşluğumuz var. Yakın çevremi de aradığına dair bana gelen bir bilgi yok. Bana da 'Bazı CHP'liler saraya gitti' şeklinde duyumlar geldi. Öteden beri geliyor. Elinizde kanıt varsa seslendirirsiniz. Kanıt yoksa seslendirmezsiniz. Sadece bana değil, birçok kişiye gitti. "Dedikodudur" dedim. Doğru mudur, yanlış mıdır, bilmiyorum. Erdoğan'ın CHP'yi karıştırma girişimi için 'Doğrudur' dedim." diye konuştu. Ancak Kılıçdaroğlu'nun yalanı çok geçmeden ortaya çıktı.

TALAT ATİLLA İLE 1 YIL ÖNCE GÖRÜŞMÜŞ

Kılıçdaroğlu'nun "7 yıldır telefonda bile görüşmedim" dediği Talat Atilla ile 1 yıl önce görüştü ortaya çıktı.

Talat Atilla'nın 28 Ekim 2018 tarihli köşe yazısında Kılıçdaroğlu'yla açıkça görüştüğünü yazdığı anlaşıldı. İşte o yazının bölümü;

Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama...

Sınırları zorlayan ısrarımla...

HÜRRİYET VE SAYMAZ'A TEPKİ!

Öte yandan Hürriyet ve röportajı yapan İsmail Saymaz'ın Kılıçdaroğlu'nun bu yalanını araştırmadan yayınlaması tepkilere neden oldu.

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