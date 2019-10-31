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31 Ekim 2019 Perşembe 16:04:05 | Son Güncelleme: 31 Ekim 2019 Perşembe 16:08:58

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Posbıyık itfaiye için aldırdığı lüks arazi aracını makam aracına çevirdi

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, 'acil ihtiyaç' kapsamında İtfaiye Müdürlüğü’ne Arama Kurtarma Aracı olarak alınan 4x4 lüks arazi aracını makam aracına çevirdi. Piyasa değeri yaklaşık 1,2 milyon TL olan cip lüks donanıma sahip araçta yok yok.

18 Ekim 2019 tarihinde "Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması" maddesinden yararlanarak çıkılan ilanla, Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne 4x4 lüks arazi aracı alındı.


İhale ilanında 4x4 araç alımı için

Lüks aracın arka camına ve arka kapı camlarına 'itfaiye' yazısı yapıştırılıp fotoğrafı çekildi.

Kısa süre teslim edilen makam aracı, belediyenin garajına çekilerek arka camlarına 'itfaiye' yazısı yapıştırıldı. Resimleri çekilen ve belgeleri düzenlenerek belediye envanterine eklenen araç bir süre garajda kaldı.


Üzerindeki yazılar sökülen ve siyah plaka takılan araç Başkan Posbıyık'ın hizmetine sunuldu.

Daha sonra üzerindeki 'itfaiye' yazıları sökülen araç, siyah plaka takılarak Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kullanımına tahsis edildi.


Bayi liste fiyati 1 milyon TL'nin üzerinde olan lüks araçta yok yok. Panaromik cam tavan, akıllı 4 tekerden çekiş sistemi, koltuk ısıtma, otomatik alçaltma yükseltme fonksiyonları özelliklerinden öne çıkanlar.


ÖTV ve KDV'den muaf şekilde alınan aracın söz konusu maliyeti, resmi makamlar için öngörülen 'kamuda kullanılacak araçlar için fiyat listesi'nde belirlenen rakamlardan kat be kat yüksek.

Belediye başkanlarının kullanımı için tahsis edilen makam araçlarının alımında üst sınır 118.500 TL. Ancak "İtfaiye Müdürlüğü'ne alım" şeklinde gösterilen işlemle, söz konusu üst sınır delinmiş oldu.

(Yeni Şafak)

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