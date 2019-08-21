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21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:24:27 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 14:25:43

KDK, vatandaşların ilginç başvurularına da çözüm buluyor

Kamu Denetçiliği Kurumu, vatandaşlardan gelen ilginç başvuruları da inceleyerek çözüm bulmaya çalışıyor.

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), vatandaşlardan gelen ilginç başvurulara da çözüm getiriyor.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, idareyle vatandaş arasında köprü vazifesi gören ve halkın ücretsiz avukatlığını yapan KDK'ye ilginç başvurular geliyor.

Temmuz ayında gerçekleştirilen 2019 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) genel yetenek-genel kültür testinde sorulan bir soru vatandaşı kızdırdı.

Şikayetçi başvurusunda, sınavda yer alan, Amerikan armudu olarak bilinen avokado meyvesiyle ilgili sorunun "vicdansız ve merhametsiz" olarak hazırlandığını iddia etti.

Soruyu hazırlayanların ve sınavda yer almasına izin verenlerin yargılanması gerektiğini ifade eden şikayetçi, sınavda belli bir zümrenin bileceği soruların sorulmasının haksızlık olduğunu belirtti.

Zenginin yediği meyvenin fakire sorulmasının yanlış olduğunu savunan şikayetçi, ülke genelinde anket yapılmasını, sonuca bağlı olarak da sınavı hazırlayanların yargılanmasını talep etti.

"Wikipedia neden açılmıyor?"

Bir başka şikayetçi ise "wikipedia" isimli siteye iki yıldır uygulanan erişim yasağının nedeninin belli olmadığını ifade ederek, KDK'den siteye erişimin engelleme sebebinin açıklanmasını, bu engelleme sebebinin hukuki olup olmadığının araştırılmasını ve erişim engelinin kaldırılmasını talep etti.

KDK vatandaşın başvurusu üzerine inceleme yaptı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığıyla (BTK) yapılan görüşme sonucu söz konusu sitede kamu düzenini ve milli güvenliği bozmayı hedefleyen nitelikte içeriklerin yayımladığı belirtildi.

BDK'nin site yönetimini uyardığı, uyarıya rağmen içeriklerin kaldırılmaması sebebiyle de mahkeme kararıyla siteye erişimin engellendiği ve sitenin açılması için talep edilen konularda adım atılmasının beklendiği belirlendi.

KDK verdiği dostane çözüm kararında, şikayetçi vatandaşa yetkili kurumlardan aldığı engelleme sebebini iletti.

"Türk bayrağı mevzuattaki gibi dalgalanmıyor"

Antalyalı bir vatandaş, valilik önündeki bayrağın "yas varmış" gibi yarıda duruyor göründüğünü dile getirerek, KDK'ye başvurdu.

Başvurucu, bayrak direği üzerindeki paratoner nedeniyle direğin ve bayrağın duruşunun yanlış olduğunu, bunu daha önce ilgili mercilere ilettiğini ancak sonuç alamadığını ifade etti.

Bayrak yönetmeliğini başvurusunda anlatan şikayetçi, gerekli düzenlemelerin yapılarak, bayrak direği üzerindeki paratonerin alınmasını ve Türk bayrağının mevzuata göre dalgalanmasını talep etti.

KDK'nin Antalya Valiliği ile yaptığı yazışmalar sonucunda bayrak direğinin üzerinde bulunan paratonerin yeniden yapıldığı ve artık bayrağın gerektiği gibi dalgalandığı tespit edildi.

(AA)

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