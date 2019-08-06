Kaz Dağları için, 'Rant uğruna nasıl satılabilir böyle?' diyen Tarkan'ın bölgede villa satın aldığı ortaya çıktı
AK Parti’nin henüz kurulmadan önce Ruhsatı verildiği Kaz Dağları'ndaki altın madeni için sosyal medya hesabından tepki göstererek, 'Rant uğruna nasıl satılabilir böyle?' diyen Tarkan'ın 9 yıl önce bölgeden villa satın aldığı ortaya çıktı.
Dün binlerce kişi bölgenin yolunu tutarak eylem yaparken; ünlüler de sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi. Altın madeni için ağaçların kesilmesine tepkili olanlardan biri de Tarkan'dı. Megastar, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda; "Bu ne bitmek bilmeyen bir para ve güç hırsıdır. İnsan ülkesinin doğasını, tarihini, kültürünü rant uğruna bir kalemde nasıl satabilir böyle? Dünyanın neredeyse her yerinde durum aynı." ifadelerini kullandı.
TARKAN'IN KAZ DAĞLARI'NDA KENDİSİNE AİT BÖLGESİ VAR
Durumun ironik tarafı tam da bu noktada kendini sergiliyor. Tarkan, 2010 yılında Kaz Dağları'ndan kendine villa satın aldı.
Hatta o dönem yer alan haberlerde Tarkan'ın bu yatırımı, "Doğaya ve hayvanlara düşkünlüğü ile tanınan dünyaca ünlü şarkıcı, yeni evi için 400 bin euro ödedi. Yemyeşil ormanlarla çevrili, aynı zamanda deniz manzaralı villayı görür görmez almaya karar veren Tarkan, müzik çalışmalarından arta kalan zamanı burada değerlendirecek." ifadeleriyle haberleştirildi.
(ENSONHABER)
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