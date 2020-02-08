08 Şubat 2020 Cumartesi 14:09:19 | Son Güncelleme: 08 Şubat 2020 Cumartesi 14:17:22
Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı var
Kayseri'nin Develi ilçesinde kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne gidenleri taşıyan tur otobüsünün devrilmesi sonucu 43 kişi yaralandı.
Adana'dan Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelenleri taşıyan iki tur otobüsünden Hasan Tuna (29) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı olanı, Ayvazhacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan 43 kişi ambulanslarla ve özel araçlarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA
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