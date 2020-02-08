Kayseri'de tur otobüsü devrildi: 43 yaralı var

Adana'dan Erciyes Dağı'na kayak yapmak için gelenleri taşıyan iki tur otobüsünden Hasan Tuna (29) yönetimindeki 01 FBY 98 plakalı olanı, Ayvazhacı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 43 kişi ambulanslarla ve özel araçlarla Develi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA