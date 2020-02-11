11 Şubat 2020 Salı 10:31:54 | Son Güncelleme: 11 Şubat 2020 Salı 10:33:47
Kayseri'de son dakika operasyonu: 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
Son dakika: Kayseri'de DEAŞ terör örgütüne üye olduğu belirlenen yabancı uyruklu dört şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, sabah saatlerinde Suriye'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü belirlenen şahıslara yapılan eş zamanlı operasyon ile 4 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.
Yakalanan şahıslar gözaltına alınırken, yapılan ev aramalarında bulunan dijital materyallere de el konuldu.
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