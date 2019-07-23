AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Bünyan Sosyal Yaşam Merkezi'ndeki serginin açılışında, şehitlerin hatıralarının önemli olduğunu söyledi.

"Türk milleti olarak hepimiz şehit adayıyız." diyen Karayel, 15 Temmuz'da hiç kimsenin şehit olmaktan sakınmadığını ve bunun yedi düvele gösterildiğini ifade etti.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde atılan bombalarla şehit olan Mustafa Solak'ın engelli oğlu Emre Solak da şehit oğlu olmaktan gurur duyduğunu belirtti.

Emre Solak, "Hamdolsun ki gururluyum, mutluyum. Çünkü ben bir şehit çocuğuyum. Şehit çocuğu olmaktan gurur duyuyorum. Babamı şehit verdim. Bu vatan, bayrak, ezan için biraz hüzünlü olsa da onun maneviyatı ve gururu var. Bu güzel organizasyon için Belediye Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Sergi sorumlusu öğretmen Menderes Kılıçarslan da sergiyi, gençleri bilinçlendirmek ve şehitleri unutturmamak için hazırladıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından 8. Cumhurbaşkanı merhum Turgut Özal, Büyük Birlik Partisinin (BBP) kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, trafik kazasında hayatını kaybeden Vali Recep Yazıcıoğlu'nun da aralarında olduğu devlet büyükleri ile şehit polis memuru Fethi Sekin ve şehit Cumhuriyet savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın da aralarında bulunduğu şehitlerin eşyalarının yer aldığı serginin açılışı dualarla yapıldı.

Programa Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Vali Yardımcısı Ali Uslanmaz, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

Sergi, 25 Temmuz'a kadar gezilebilecek.

AA