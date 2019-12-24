Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın koordinesi, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın destekleriyle “Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut projesi başladı. Kayserililer TOKİ tarafından 2020'de yapılacak konut projelerine yoğun ilgi gösteriyor. TOKİ evlerine başvurmak isteyenler "Kayseri TOKİ başvuru şartları neler? Kayseri TOKİ 2020 evleri nerede yapılıyor?" sorularının yanıtını araştırıyor. Kayseri TOKİ başvuru şartları ve TOKİ projeleri ile ilgili merak edilenler haberimiz içerisinde yer alıyor.

KAYSERİ TOKİ 2020 EVLERİ NEREDE YAPILIYOR?

"Her Yıl 100 Bin Yeni Sosyal Konut" projesi kapsamında Kayseri'de toplamda 1.480 konut yapılacak. Kayseri'de TOKİ konutları yapılacak ilçeler ve konut sayıları şu şekilde:

Kocasinan Karpuzatan 385 adet 2 oda 1 salon, 165 adet 3 oda 1 salon olmak üzere toplam 550 konut

Melikgazi Mimarsinan 490 adet 2 oda 1 salon, 210 adet 3 oda 1 salon olamk üzere toplam 700 konut

Sarıoğlan 2. Etap 161 adet 2 oda 1 salon, 69 adet 3 oda 1 salon olmak üzere toplam 230 konut

100 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.’nin Proje İlinde bulunan yetkili Şubeleri aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.

KAYSERİ TOKİ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

100 Bin Sosyal Konut Projesi için başvuru bedellerinin ödenmesi gerekiyor. Başvuru Bedeli 2+1 daireler için 500.- TL, 3+1 daireler için ise 1.000.-TL olarak tahsil ediliyor.

Başvurular; 4 kategoride kabul edilecektir;

1. Kategori olan “Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri”

2. Kategori olan “En az %40 Engelli Vatandaşlarımız”

3.Kategori olan “Emekli Vatandaşlarımız”

4. Kategori olan “Diğer alıcı adayları”

KAYSERİ TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.