Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman? Kaymakamlık sınavı başvurusu nasıl yapılır? soruları güncel olarak araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene 2 Eylül'de yapılan kaymakamlık sınavı bu sene 9 Kasım'da yapılacak. Adaylar sınav için başvuruların nasıl ve ne zaman yapılacağını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre, kaymakamlık sınavı başvuruları yarın itibari ile başlıyor.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU DÖNEMİ

Kaymakamlık sınavı başvuruları 19 Eylül'de alınmaya başlanacak, başvurular 25 Eylül tarihine kadar yapılabilecek.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kaymakamlık sınavı bu sene 9 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Sınav, geçtiğimiz sene 2 Eylül'de yapılmıştı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlar 4 Aralık’ta erişime açılacak.