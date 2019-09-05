Kaymakamlık sınavı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 2019'da gerçekleşecek kaymakamlık sınavı için başvuruların ne zaman alınacağı ve sınavın ne zaman gerçekleşeceği araştırılıyordu. ÖSYM, sınav hakkında açıklama yaptı. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre kaymakamlık sınavı için başvurular 19 Eylül tarihinde alınmaya başlanacak. Başvurular ÖSYM sitesinden yapılacak. Adaylar T.C. kimlik numaraları ve ÖSYM şifreleri ile giriş yaparak sınava başvuru yapabilecek. Peki, Kaymakamlık sınavı başvuruları ne zaman alınır? Kaymakamlık sınavı 2019 ne zaman? merak edilen sorularının yanıtı ve diğer detaylar haberimizde yer alıyor.

KAYMAKAMLIK SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ 2019

Kaymakamlık sınavı başvuruları 19 Eylül ve 25 Eylül tarihleri aralığında yapılacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

Kaymakamlık sınavı bu sene 9 Kasım 2019 tarihinde yapılacak. Sınav, geçtiğimiz sene 2 Eylül'de yapılmıştı.

KAYMAKAMLIK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar sınav belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez.

Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden adaylar tekrar internetten edinebileceklerdir.

Adaylar, internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde adayın fotoğraflarının görünür olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM’nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecek. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmünde olacak. Sonuçlar 4 Aralık’ta erişime açılacak.