Katil İsrail'in Başbakanı Netanyahu'dan skandal açıklama: Türk işgalini kınıyoruz
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını değerlendiren Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda akılalmaz ifadeler kullandı. Katil devlet İsrail'in Başbakanı Netanyahu, "Suriye'deki Türk işgalini kınıyoruz" açıklamasında bulundu
Yüzbinlerce masum Müslümanı katlederek tarihi Filistin topraklarını işgal eden İsrail'in Başbakanı Benyamin Netanyahu, Trükiye'nin dün itibariyle başlattığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili skandal bir açıklamada bulundu.
Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatını değerlendiren Benyamin Netanyahu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda akılalmaz ifadeler kullandı.
Netanyahu, "İsrail, Türkiye'nin Suriye'deki Kürt bölgelerine yönelik işgalini şiddetle kınıyor ve Kürtlerin Türkiye ve vekilleri tarafından etnik temizliğine karşı uyarıda bulunuyor" dedi.Netanyahu, ayrıca "İsrail, cesur Kürt halkına insani yardımı sürdürmeye hazırdır" ifadelerini kullandı
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