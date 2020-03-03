  • Bist 100
    109800
  • Dolar
    6,1631
  • Euro
    6,8568
  • Altın
    318,5560
İstanbul
10 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu Ağrı'daki roketli saldırıda ağır yaralanan gümrük personeli şehit oldu
26 yıl sonra yakalandı 26 yıl sonra yakalandı
Katil Esed'in pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi alır almaz üssüne döndü Katil Esed'in pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi alır almaz üssüne döndü
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı Antalya'da FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Han ile telefonda görüştü
Hisar, Bahar Kalkanı bölgesine konuşlandırılacak Hisar, Bahar Kalkanı bölgesine konuşlandırılacak
Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor Kucağındaki bebeğe de acımadı! Yeni Delhi'de tansiyon düşmüyor Kucağındaki bebeğe de acımadı!
Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü Putin ve Merkel İdlib'deki durumu görüştü
Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler Bahar Kalkanı'ndan yeni görüntüler
TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı TBMM, İdlib gündemiyle kapalı oturumda toplandı
Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu Bahar Kalkanı Harekatı'nda hedefler böyle vuruldu
Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti Hafter'in Mitiga Havalimanı'na attığı roketler, yerde boş durumdaki 2 yolcu uçağına isabet etti
Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Silivri açıklarında bir yatta çıkan yangında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
2 çocuk annesi kadın 5 gündür her yerde aranıyor! 2 çocuk annesi kadın 5 gündür her yerde aranıyor!
Müslümana karşı şiddet tırmanıyor! Vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi Müslümana karşı şiddet tırmanıyor! Vatandaşlık yasasına karşı protestolarda ölenlerin sayısı 47'ye yükseldi
Hasadı başlayan eriğin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor Hasadı başlayan eriğin kilogramı 250 liradan alıcı buluyor
Kirli petrol ağı... Avrupa'nın Libya'dan nasıl petrol çaldığı ortaya çıktı Kirli petrol ağı... Avrupa'nın Libya'dan nasıl petrol çaldığı ortaya çıktı
İntihar eden kadın polisin annesi; Cinayete kurban gitti! İntihar eden kadın polisin annesi; Cinayete kurban gitti!
Sivas'ta koronavirüs alarmı! Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişi gözlem altına alındı Sivas'ta koronavirüs alarmı! Rahatsızlanan Afgan uyruklu kişi gözlem altına alındı
Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor: 12 kişi hayatını kaybetti Esed rejimi sivilleri hedef almaya devam ediyor: 12 kişi hayatını kaybetti
Ankara'da kritik idlib görüşmesi! Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile biraraya geldi Ankara'da kritik idlib görüşmesi! Bakan Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile biraraya geldi
Karlov suikastı davasında Adil Öksüz itirafı Karlov suikastı davasında Adil Öksüz itirafı
Türkiye ve Almanya İçişleri bakanlıklarından Hanau'daki ırkçı saldırıya ilişkin ortak bildiri Türkiye ve Almanya İçişleri bakanlıklarından Hanau'daki ırkçı saldırıya ilişkin ortak bildiri
Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 40. yılında anıldı Hatay'ın ilk ve tek Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen vefatının 40. yılında anıldı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

03 Mart 2020 Salı 16:13:38 | Son Güncelleme: 03 Mart 2020 Salı 16:32:27

Katil Esed'in pilotlarında Türkiye korkusu: Haberi alır almaz üssüne döndü

Türk F-16'sının, Beşşar Esed rejimine ait bir uçağı düşürmesi, havadaki diğer rejim uçağının aceleyle üssüne dönmesine neden oldu.

AA, İdlib’de Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları ve sivil yerleşimlere saldırılar düzenleyen Esed rejimine ait bir uçağın düşürüldüğü anlarda yapılan telsiz görüşmelerine ulaştı.

Kayıtlara göre, rejim uçağının vurulmasından hemen sonra rejimin kontrol kulesindeki telsizci, uçağı aramaya başladı.

Uçağı, Şahin 12 koduyla anons ederek pilota ulaşmaya çalışan rejim telsizcisinin hemen ardından, aynı frekansı kullanan muhalif telsizci, "Allah'u Ekber, arkadaşlar makineli tüfek bulunan uçak isabet aldı. Makineli tüfek bulunan uçağa roket isabet etti." bilgisini verdi.

Bunun üzerine rejim telsizcisi "Şahin 12 isabet aldı" anonsu geçmeye başlayarak, Serakib ilçesi semalarında olan Şahin 2 kodlu diğer uçağın pilotunu aramaya koyuldu.

Kuleye yanıt veren diğer pilot, "Duyuyorum. Dönüyorum. Dönüş yolundayım" yanıtı vererek, hemen üssüne döndü.

Rejim hava kuvvetleri, uçağın düşürülmesinin ardından yeni uçak kaldırmazken, saldırılara Rus savaş uçakları devam etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Başarıyla devam eden Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında rejime ait bir L-39 tipi savaş uçağı düşürülmüştür." bilgisi paylaşılmıştı.

Bakanlık, 1 Mart'ta da "Uçaklarımıza taarruz eden rejime ait 2 adet SU-24 tipi uçak düşürülmüştür." açıklaması yapmıştı. Böylece bugünkü, düşürülen 3. rejim uçağı oldu.

- BAHAR KALKANI HAREKATI

Beşşar Esed rejimi, Astana anlaşmaları gereği ateşkes gözlem misyonu için İdlib'de bulunan TSK mensuplarına hava saldırısı düzenlemiş, 34 asker şehit olmuştu.

TSK, bunun üzerine Bahar Kalkanı Harekatı'nı başlatırken, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, önceki gün yaptığı açıklamada, "BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirerek, birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla İdlib'deki faaliyetlerimizi sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER