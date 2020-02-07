07 Şubat 2020 Cuma 16:00:51 | Son Güncelleme: 07 Şubat 2020 Cuma 16:14:17
Katil Esed'in eceli olmaya gidiyorlar! İdlib'e obüs sevkiyatı
Türk ordusu mazlumları zalimlerden korumak için teyakkuzda! Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs sevk etti.
Türkiye'nin farklı birliklerinden tırlarla takviye amaçlı gönderilen tanklar, Hatay'ın Hassa ve Kırıkhan ilçelerinden geçerek Reyhanlı'ya ulaştı.
Burada askeri personel tarafından tırlardan indirilen obüsler, geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.
Obüs ve askeri araçların geçişi sırasında bazı çocuklar Türk bayrağı açtı.
AA
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