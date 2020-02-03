03 Şubat 2020 Pazartesi 10:51:20 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 10:54:58
Katil Esed rejimi İdlib'den kaçan sivilleri taşıyan aracı bombaladı: 7 sivil öldü
Beşşar Esed rejimi, İdlib'deki bombardımanından kaçan sivilleri taşıyan aracı hedef aldı. Hava saldırısında, araçtaki 7 sivil yaşamını yitirdi.
Ayrıntılar geliyor...
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- FETÖ'nün karanlık kutusu Nuri Gökhan Bozkır, terör örgütü DEAŞ'a tırlarla bomba taşımış
- Başkan Erdoğan'dan İdlib açıklaması: Karşılık verdik, vermeye devam edeceğiz
- Türkiye'nin tavrı daha agresif olacak!
- CHP'den ihraç edilen Öztürk Yılmaz, yeni partisini duyurdu
- Zorlu kış şartlarına rağmen YHT çalışmaları hızla sürüyor