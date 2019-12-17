Katar'dan Türkiye sorusuna net yanıt: Sizin yanınızda yer alan insanlara sırtınızı dönemezsiniz

ABD merkezli CNN televizyonuna konuşan Al Sani, Körfez bölgesinde Suudi Arabistan'la Katar arasındaki iletişimsizliğin son zamanlardaki gelişmelerle kırıldığını ancak karşılıklı güvenin yeniden sağlanması için henüz erken olduğunu söyledi.

Suudi Arabistan'la Katar'ın iç işlerini ve dış politikasını etkileyecek konuların dışında her şeyi tartışmaya hazır olduklarını vurgulayan Al Sani, "Suudi Arabistan'la ilişkilerde bazı ilerlemeler var. Biz buna neden ilerleme diyoruz çünkü iletişime başlamak için önümüzdeki iletişimsizlik çıkmazını kırdık. Bizim bakışımız sorunları tespit etmek ve onları değerlendirerek kendimizi gelecekteki diğer potansiyel sorunlara karşı garantiye alacak çözümler üretmektir." dedi.

"TÜRKİYE-KATAR İLİŞKİLERİNİ YEDİNEN DİZAYN EDECEK MİSİNİZ?"

"Bizler bir ülkeyle olan ilişkilerimizi, diğer birinin bakışını göz önüne alarak şekillendirme tavizini vermek istemiyoruz. Bu bizim başından beri net olduğumuz bir konu. Ahlaki ve etik olarak zor zamanda sizin yanınızda yer alan insanlara sırtınızı dönemezsiniz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunu iyi anlıyor ve buna çok değer veriyoruz. Bu kriz zamanında kapılarını bize açan ve yardım eden ülkelere, halkımızla minnettar kalacağız ve onlara sırtımızı dönmeyeceğiz."

(AA)