15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23:06 | Son Güncelleme: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:23:30
Katar Emiri'nden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz tebriği
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla tebrik mesajı gönderdi.
Katar resmi ajansı QNA'nın haberine göre, Emir Temim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle tebrik telgrafı yolladı.
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