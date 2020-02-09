Kastamonu'da kar nedeniyle 509 köy yolu ulaşıma kapandı
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 509 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamalara neden oldu.
Kar yağışının etkili olduğu kent merkezinde 7, Ağlı'da 12, Araç'ta 8, Azdavay'da 44, Bozkurt'ta 25, Cide'de 42, Çatalzeytin'de 25, Daday'da 54, Devrekani'de 45, Doğanyurt'ta 20, Hanönü'de 16, İhsangazi'de 6, İnebolu'da 70, Küre'de 30, Pınarbaşı'nda 24, Seydiler'de 13, Şenpazar'da 19, Taşköprü'de 41, Tosya'da ise 8 köy yolu ulaşıma kapandı.
İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Drej Ali, teröristbaşı Gülen'e "sümüklü, Amerikan ajanı" deyince hedefe kondu
- Başkan Erdoğan'dan Trump'ın 'Orta Doğu Barış Planı'na sert tepki
- Bakan Gül: Akıncı, sözleriyle ecdadımızı ve aziz şehitlerimizi incitmiştir
- Türk ve Rus heyetler İdlib'de sükunetin sağlanması için atılabilecek adımları görüştü
- 'Türk milleti Mustafa Akıncıya haddini bildirecek'