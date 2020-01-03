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03 Ocak 2020 Cuma 09:09:31 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 09:46:14

Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle uzmanlardan çarpıcı açıklama: Bugünden itibaren bölgedeki pek çok şey değişecek

Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle ilgili çarpıcı açıklamalar yapan uzmanlar, durumun pek çok kişi için sürpriz olduğunu, hedefin bu kadar büyük olacağının tahmin edilemediğini ve bugünden itibaren bölgedeki pek çok şeyin değişeceğini anlattı.

Aksam.com.tr'de yer alan haberde, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el Mühendis’in Irak’ın başkenti Bağdat’ta hava alanına düzenlenen füze saldırısında öldürülmesi, dünyada büyük bir şok etkisi yarattı.

Konuyla ilgili açıklama yapan uzmanlar, Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin pek çok kişi için sürpriz olduğunu, hedefin bu kadar büyük olacağının tahmin edilemediğini ve bugünden itibaren bölgedeki pek çok şeyin değişeceğini anlattı.

“PEK ÇOK KİŞİ İÇİN SÜRPRİZ OLDU”

Orta Doğu Analisti Soraya Lennie, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin yalnızca bir askerî lider değil, aynı zamanda İran devletinin yönetim şeması içerisinde üst düzey bir isim olduğunu vurguladı.

TRT World canlı yayınına katılan Lennie, Kasım Süleymani’nin İran’ın dış politikasında ve askerî hamlelerinde sözü geçen bir isim olduğunu ifade ederek, “Körfez’de tansiyonun yükseleceği aşikârdır. Bu durum sadece ABD’yi değil; İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve ABD’nin baskısını destekleyen diğer bütün güçleri etkileyecektir.” sözlerini kullandı.

Kasım Süleymani’nin öldürülmesinin pek çok kişi için sürpriz olduğunu belirten Lennie, bu durumun birçok şeyi değiştireceğini söyledi.

“HEDEFİN BU KADAR BÜYÜK OLACAĞI TAHMİN EDİLMEDİ”

Gazeteci Mete Çubukçu, katıldığı NTV canlı yayınında, Kasım Süleymani gibi isimlerin kendilerinin hedef alınabileceğini düşündüğünü, fakat “hedefin bu kadar büyük ve net olacağının tahmin edilmediğini” söyledi.

Bu girişimin işleri çok farklı bir noktaya götürme kapasitesine sahip olduğunu aktaran Çubukçu, şunları kaydetti:

“Son yıllarda Irak, Suriye ve Lübnan’da gerçekleşen önemli çatışmalarda ya da önemli stratejik hamlelerde hem ismi geçen, görüntüsü ortaya çıkan, planlamayı yapan bir komutan olarak öne çıkıyordu. Hedefteydi. Bağdat’taki elçiliğe yönelik saldırı belki de bardağı taşıran son damla oldu. Belki Bağdat’ta yaşananların planlayıcısı olduğu düşünülmüştür, belki de bundan sonra olabilecek şeyler için Kasım Süleymani’nin rol oynayabileceği düşünülmüştür. Üçüncüsü ise, ABD tarafından seçilen hedefin İran’a yanıtın ne kadar büyük olacağını gösterme amacı taşıyor olabilir.”

“BUGÜNDEN İTİBAREN HER ŞEY DEĞİŞECEK”

İranlıların bu saldırıyı bir “savaş sebebi” olarak göreceğinin altını çizen Marandi, “Bunu yalnızca İranlılara karşı değil, aynı zamanda Irak halkına karşı da işlenmiş bir suç olarak görüyorlar.” diye konuştu.
Kasım Süleymani’nin İran için herhangi biri olmadığını ve ülke genelinde büyük bir popülariteye sahip olduğunu aktaran Marandi, ABD ile İran’ın doğrudan bir savaşa girme ihtimaline ilişkin olarak şunları kaydetti:

“Eğer Birleşik Arap Emirlikleri’nde yaşıyor olsaydım, hemen orayı terk ederdim. Eğer Irak’ta yaşayan bir Batılı olsaydım, hemen orayı terk ederdim. Eğer Körfez’in çevresindeki herhangi bir yerde yaşayan bir Batılı olsaydım, orayı da derhal terk ederdim. Bugünden itibaren her şeyin değişeceğini düşünüyorum.”

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