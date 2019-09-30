Kaşıkçı cinayetinin yıl dönümünde Başkan Erdoğan'dan çarpıcı açıklamalar
Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilen gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin üzerinden 1 yıl geçti. Başkan Erdoğan, Washington Post'a yazdığı makalede 'Türkiye Kaşıkçı cinayetini aydınlatma çalışmasını sürdürecek. Kaşıkçı cinayeti 21. yüzyılın en tartışmalı olayıdır. Adalet Uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edecektir. Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin yazdığı makalede, "Kaşıkçı suikasti, insani boyutunun yanı sıra diplomatik dokunulmazlık ilkesinin istismar edilmesi nedeniyle de endişe vericidir." değerlendirmesinde bulundu.
Erdoğan,"(Kaşıkçı cinayeti) Adaletin ancak ulusal ve uluslararası mahkemeler eliyle tecelli edeceğine inanıyoruz." dedi.
Erdoğan: "Sürecin şeffaflıktan uzak şekilde yönetilmesi, duruşmaların kapalı kapılar ardında yapılması ve sanıkların gayri resmi olarak serbest bırakıldığı iddiaları, uluslararası toplumun beklentilerini boşa çıkardığı gibi Suudi Arabistan'ın imajını olumsuz etkileyecektir. Suudi Arabistan’ın dost ve müttefiki olarak bunu asla istemeyiz."
Erdoğan: "Türkiye olarak önümüzdeki dönemde de Kaşıkçı cinayetinin aydınlatılması için çabalarımızı sürdürmeye söz veriyoruz."
(AA)
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