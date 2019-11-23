Kaset aklı yine devrede

CHP’de organize yalanın sarsıntıları devam ediyor. ‘CHP’li bir ismin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP’nin genel başkanlığı için Külliye’de bir görüşme gerçekleştirdiği’ muamması büyüyor. Cumhurbaşkanlığı’nın reddettiği iddiayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun doğrulaması CHP içinde yeni muhalif operasyonu tedirginliği yarattı.

YÖNETİM OPERASYONU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmeyi reddederken parti içi muhalefette, ‘yönetim operasyonu’ algısı ağırlık kazandı. Kılıçdaroğlu’nun “Özel bir isim tahmininde bulunmak istemiyorum ama doğrudur. İsim vermek istemem” açıklaması da muhaliflerin bu iddiasını pekiştirdi. Muhalif kanat, yaklaşan genel kurul öncesinde belirsizliklerle dolu böylesi bir iddianın ortaya atılmasının Kılıçdaroğlu ve yönetiminin partideki muhalifleri hedef alan yeni bir dizayn operasyonu olduğunu düşünüyor. Parti kulislerinde muhaliflere karşı kasıtlı bir operasyon yapıldığı, Deniz Baykal’ı koltuğundan eden, Kılıçdaroğlu’nu da CHP genel başkanlığına taşıyan kaset skandalını üreten aynı aklın yaklaşan genel kurul öncesi devreye sokulduğu konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU TEDBİRİ

37’nci Olağan Kurultay sürecine giren CHP’de başkanlık seçimli olağan kurultay 2020 yılının ocak ya da şubat ayında yapılacak. Kılıçdaroğlu yönetimine yönelik tepkilerin uzunca bir süredir bastırıldığı düşünüldüğünde kurultayın hayli zorlu geçeceği düşünülüyor. Bu doğrultuda da olağanüstü kurultay çağrılarını şuana kadar savuşturan Kılıçdaroğlu ve yönetimi tarafından kurultay öncesi muhaliflere yönelik karşı tedbir alındığı belirtiliyor.

Yenişafak