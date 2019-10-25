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25 Ekim 2019 Cuma 13:12:17 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 13:13:13

Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı

Yurt içinden ve dışından çok sayıda akademisyenin "Şehircilik ve Mutlu Şehir" konularını ele alacağı Kartepe Zirvesi geniş katılımla başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesince "Şehircilik ve Mutlu Şehir" temasıyla bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kartepe Zirvesi, 12 ülkeden 180'i aşkın konuşmacının katılımıyla başladı.

Kartepe'de bir otelde düzenlenen etkinliğin açılış töreninde konuşan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, şehirleşme sürecinin, tüm dünyada sanayi devrimi ile hızlandığını söyledi.

Hızlı şehirleşmenin, iyi yönetilmediğinde, şehir hayatında ekonomik, sosyal ve çevresel sorunlara neden olabildiğini belirten Aksoy, 11. Kalkınma Planı'nın "insan odaklı, doğal hayata ve tarihi mirasa saygılı, temel kentsel hizmetlerin adil ve erişilebilir bir şekilde sağlandığı, yaşam kalitesi yüksek ve değer üreten şehirler ve yerleşimler oluşturmak" hedefini merkeze aldığını kaydetti.

Mutlu şehirlerin inşasında, sadece yerel yönetimlerin değil tüm aktörlerin katkı vermesi ve yerel düzeyde katılımcılığın sağlandığı bir yönetişim kültürünün oluşturulması gerektiğine işaret eden Aksoy, bu süreçte en önemli aktörler olan yerel yönetimlerin, kurumsal kabiliyet ve kapasitelerinin öneminin yadsınamayacağını ifade etti.

Vatandaşların kendilerini güvende hissettiği, iş imkanları ve çalışma koşullarının üst düzeyde olduğu, bilişim ve ulaşım altyapısı gelişmiş, başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel kamusal hizmetlerin daha nitelikli şekilde sunulduğu, erişilebilirliğin yüksek olduğu şehirlerin, "mutlu şehir" olma yolunda önemli adımları atan şehirler olduğunun altını çizen Aksoy, şunları kaydetti:

"Sanayileşme, göç ve benzeri nedenlerle kentlerde nüfus hızla artmaktadır. Hızla büyüyen şehirlerde yaşayan insanlar büyük kalabalıklar içinde yalnızlaşmaya doğru sürüklenmektedir. Yalnız kalabalıkların oluşmaya başladığı bu kentlerde, insanlar arzu edilen oranda mutlu bir şekilde yaşayamamaktadır. Şehirlerde yaşayan insanların, birbirleriyle olan iletişimlerini daha iyi noktaya taşıyacak, mutluluklarını artıracak dokunuşlar daha fazla önem taşıyan bir aşamaya gelmiştir. Bu zirve, mutlu şehirler ve insanlar yaratmada farklı disiplinlerin ortak çalışmasıyla çok önemli sonuçlar ortaya koyacaktır."

"Amacımız, insanın mutluluğuna hizmet etmektir"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise Kartepe Zirvesi'nin, insanlığın ve dünyanın meselelerini ele alan entelektüel bir platform olduğunu ifade etti.

Büyükakın, insanlığa ve dünyaya dair her konuyu, zirvenin doğal konusu olarak kabul ettiklerini aktararak, zirvede oluşturdukları ortak aklı, dünya kamuoyu ile paylaştıklarını anlattı.

Bu yıl ana temanın, "Şehircilik ve mutlu şehir" olduğunu hatırlatan Büyükakın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya nüfusunun yüzde 55'ten daha fazlası şehirlerde yaşıyor. Her gün 20 bin futbol sahası büyüklüğünde alan şehirleşiyor. Hava, su, toprak kirliliği, trafik, gelir eşitsizliği, güvenlik, yoksulluk, engellilik... Çocuk, genç, yaşlı, kadın... Tarih, kültür, sanat ve spor... Mimari, estetik ve çevre... Bütün bu meseleler şehirlerin, aynı zamanda insanların meselesidir. Şehri, şehirleşmeyi, şehirciliği konuşurken, son derece önemli dünya meselelerini de değerlendirmiş olacağız. Zirvenin ardından yıl boyunca çalışacak yeni bir mekanizma kurarak, buradan elde ettiğimiz çıktıların hayat bulması için gayret göstereceğiz. Amacımız, insanın mutluluğuna hizmet etmektir. Şehir bunun için var, zirve bunun için var, biz bunun için varız."

Büyükakın, mevcut şehircilik anlayışının merkezindeki ekonomik kıymetin yanına gönül, emanet, insanlık değerleri ilave edilebilirse şehirlerin ışığının çok daha parlak, davetlerin çok daha görkemli olacağına inandığını vurgulayarak, "Nitekim Sayın Cumhurbaşkanımız da bizlere, 'hizmet gereklidir ama yeterli değildir, asıl olan gönüllere girmektir' derken mutlu şehre giden böyle bir şehircilik anlayışına işaret ediyor." şeklinde konuştu.

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de "Darbeler ve Demokrasi" başlığıyla başlayan Kartepe Zirvesi'nin, "Göç ve Mülteci" kavramlarına değinerek, "Mutlu Şehir" temasıyla devam eden bir serüvene dönüştüğünü söyledi.

Zirve pazar günü sona erecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Onur Kurulu Başkanı olduğu Kartepe Zirvesi'nde, "Şehircilik ve Mutlu Şehir" teması kapsamında, dünya meseleleri ele alınacak.

Zirve kapsamında konuşmacıların yapacağı sunumların yanı sıra 15 panel-konferans, 13 akademik oturum, 2 forum ile şehir ekonomisi, iş ve istihdam konulu çalıştay da düzenlenecek.

Kış turizminin önemli merkezlerinden olan Kartepe'de gerçekleştirilen zirvenin paydaşları arasında, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, İstanbul Medeniyet Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, İbn Haldun Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Şehir Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Kocaeli Sanayi Odası, Kocaeli Ticaret Odası, Marmara Belediyeler Birliği ve Kültür Kenti Vakfı bulunuyor.

Pazar günü sonra erecek zirveye, 12 ülkeden akademisyen, siyasetçi, yazar, kültür, sanat ve iş insanları katılıyor.

(AA)

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