Kars'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 7 zanlı gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Kars Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında PKK/KCK mensuplarıyla irtibatlı olduğu öne sürülen 7 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Karar üzerine harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda aralarında muhtarların da olduğu 7 şüpheliyi yakaladı.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

AA