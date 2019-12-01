01 Aralık 2019 Pazar 09:24:46 | Son Güncelleme: 01 Aralık 2019 Pazar 09:27:33
Kars'ta korkutan deprem!
AFAD, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 09.07'de 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
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