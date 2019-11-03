03 Kasım 2019 Pazar 16:31:39 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 16:39:51
Kars'ta 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kars kırsalında Jandarma Özel Harekat timlerince düzenlenen operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Kars kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Özel Harekat timlerince operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.
AA
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