Kars'ta 17 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan 10 kişi gözaltına alındı
ars'ın Kağızman ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 17 kişinin yaralandığı kavgaya karışan 10 şüpheli gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Kömürlü köyünde iki aile arasında çıkan kavgaya karıştığı tespit edilen 10 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise kavgada kullanıldığı değerlendirilen iki av tüfeği ele geçirildi.
Jandarma ekiplerinin köyde aldığı güvenlik tedbirleri sürüyor.
Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Kömürlü köyünde dün arazi anlaşmazlığı nedeniyle Akyıldırım ve Yalçın aileleri arasında çıkan silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgada 17 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanmıştı.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- ABD'deki FETÖ Şebekesi: Selahattin Karakuş, Murat Hokka, Mehmet Kılıç
- Bakan Çavuşuoğlu, Alman mevkidaşıyla telefonda görüştü
- Anayasa Mahkemesinden fazla vergilendirmede hak ihlali kararı
- Kars'ta 17 kişinin yaralandığı arazi kavgasına karışan 10 kişi gözaltına alındı
- Prof. Dr. Ziyadin Çakır: İstanbul için çok büyük deprem düşünmüyorum