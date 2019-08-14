14 Ağustos 2019 Çarşamba 14:06:32 | Son Güncelleme: 14 Ağustos 2019 Çarşamba 15:25:12
Kars Kağızman'da terör örgütüne ağır darbe! 3 terörist öldürüldü
Kars'ın Kağızman ilçesi Madur kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen hava destekli operasyonda silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars Jandarma Komutanlığınca Kağızman ilçesindeki Madur bölgesinde teröristlere yönelik operasyon düzenlendi.
Hava destekli operasyonda 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristin, birbirine yakın iki sığınakta F-16 ile vurulduğu öğrenildi.
Bölgede operasyon sürüyor.
AA
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