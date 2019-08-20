20 Ağustos 2019 Salı 13:00:54 | Son Güncelleme: 20 Ağustos 2019 Salı 18:17:28
Kars Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı!
Mardin, Van ve Diyarbakır'daki görevden almaların ardından Kars Belediye Başkanı HDP'li Ayhan Bilgen de ifadeye çağrıldığını duyurdu.
HDP’li Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerine yönelik kayyum atamalarının ardından Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen, Kars Cumhuriyet Başsavcılığı'nca avukatları aracılığıyla ifadeye çağrıldı.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Profesör lakabıyla ün salan adam tek tek açıkladı! Yunanistan ile ilgili akılalmaz itiraf
- Kars Belediye Başkanı ifadeye çağrıldı!
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama: Terör örgütüne destek içine giriyorlarsa buna kim seyirci kalabilir?
- Yanan ormanlar imara mı açılıyor? Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı
- İstanbul'da 3 gün sağanak etkili olacak