Karne tebrik mesajları sizlerle! 2020 Karne ile ilgili en güzel sözler haberimizde

2019-2020 eğitim öğretim döneminin ilk dönemi bugün sona eriyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün birinci dönemin karnelerini alıyor. Başarılı öğrenciler karnelerin yanında teşekkür ve takdir belgelerini de alıyor. 15 günlük tatil hakkını kazanan öğrencileri tebrik etmek isteyen aileler, eş, dost, akraba ve arkadaşlar arama motorlarında karne tebrik mesajlarını, karne ile ilgili en güzel sözleri araştırmaya başladı. Vatandaşlar buldukları en güzel karne tebrik mesajlarını hem tanıdıklarına göndermek hem de sosyal medya hesaplarından paylaşmak istiyor. En güzel karne tebrik mesajları ve karne ile ilgili en güzel sözleri sizler için derledik.

EN GÜZEL KARNE TEBRİK MESAJLARI

Bu güzel Karneyi bize yaşatan sevgili yavrumuz ve eğitimde emeği geçen öğretmenlerimizi kutlarım

Eğitim-öğretim yılını tamamlayarak tatile giren ve karne sevinci yaşayan yavrumuzu kutluyor, kıymetli öğretmenlerimize ve öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum

Bugün 18 milyonu aşkın öğrencimiz ve tabii ki ailelerimiz ve öğretmenlerimiz karne heyecanı yaşıyor. Güzel yavrumuzun gözlerinden öpüyor, sıhhat, sağlık, afiyet ve başarılar diliyorum. Öğretmenlerimize de fedakârlıkları için teşekkür ediyorum.

Disiplinli çalışması başarını anahtarıdır Karneni kutlar iyi tatiller dilerim

Sevgili komşularımız; Bugün suya düşen, çamura batan, otobüste unutulan, durakta bırakılan, ağaca çıkan, hatta ve hatta komşuya kaçan karnelere şahit olabilirsiniz. Tüm çocuklarımızı koşulsuz seviyoruz. İyi tatiller diliyorum

Kendi çocuğum olduğu kadar hepimizin evlatlarının Başarıları daim olsun.. O gülen yüzleri hiç solmasın Tatil bizi bekler Savunun biz geliyoruz

Son derece başarılı geçen bir yıl için seni tebrik ediyorum. İyi tatiller diliyorum

Evlatları okusun diye Hem annelik hem babalık yapan Yalnız ve Güçlü kadınlar ! Sizlerin de Karne Günü nüzü tebrik ederim. Takdir aldınız

Bir Eğitim Öğretim dönemi geride bırakmış olan evlatlarımız için dinlenme vakti gelmiştir. Karnesi güzel olan evladımızı da tüm sene boyunca büyük gayret gösteren tüm öğretmen ve yavrularımıza iyi tatiller dilerim.

Karne Günü heyecanını ve mutluğunu yaşayan 18 milyonu aşkın öğrencimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyor, karnesi için tatlı evladımızı kutluyorum iyi bir tatili diliyorum.

Evlatlarımızın Bugün bana yaşatacakları gururdan ve gayretlerinden ötürü minnettarım

Bu mutlu günü böylesine güzel bir karneyle tamamladığın için beni çok sevindirdin. Teşekkür ederim yavrum.



EN GÜZEL KARNE SÖZLERİ

Harikulade şeyler, ancak içlerindeki bir şeyin koşulların üzerinde olduğuna inanma cesareti gösterenler tarafından yapılmıştır. / B. Barton

Duşta herkesin aklına bir fikir gelir. Ancak başarılı aksiyonerler duştan çıkar, kurulanır ve bu fikir hakkında adım atarlar. / N. Bushnel

Hiç kimse başarı merdivenine elleri cebinde tırmanmamıştır. / Konfücyus

Hayatta başarılı olanlar, kendilerine gereken bilgileri öğrenmekten bir an geri kalmazlar ve hadislerin sebeplerini her zaman araştırırlar. / R. Kıplıng

Büyük aşkların ve büyük başarıların büyük riskler içerdiğini unutma. Kim iyi yaşamış, bol bol gülmüş ve çok sevmişse, başarıyı yakalamış demektir. / B. A. Stanley

Büyük düşler kuranlar düşlerini gerçekleştirmez, aşarlar. / A. L. Whıtehead

Uçurtmalar rüzgar kuvvetiyle değil bu kuvvete karşı uçtukları için yükselirler. / W. Churchlll

Yaptığım on şeyden dokuzunun başarısızlıkla sonuçlandığını gördüm gençken. Başarısız olmak istemiyordum, onun içinde ben de on kat daha çok çalıştım. / Bernard Shaw

Başarı istediğini elde etmek, mutluluksa elde ettiğini sevmektir. / Brown

Kim iyi yaşamış bol bol gülmüş ve çok sevmişse başarıyı yakalamış demektir. / B. A. Stanley

Taşı delen suyun gücü değil, damlaların sürekliliğidir. / Latin Atasözü