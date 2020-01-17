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17 Ocak 2020 Cuma 09:36:56 | Son Güncelleme: 17 Ocak 2020 Cuma 09:38:45

Karne günü sivil mi gidilecek? Karne günü şarkısı sözleri sizlerle

Bugün binlerce öğrenci ilk dönem karnelerini alıyor. Karneler okuldan okula değişmekle birlikte 10:00 ve 13:00 saatleri arasında dağıtılıyor. Öğrenci ve veliler "Karne günü sivil mi gidilecek?" sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Öğrenciler okula karne günü şarkısını söyleyerek gitmek istiyor. Karne günü sivil mi gidilecek? sorusunun yanıtı ve karne günü şarkısı sözleri haberimiz içerisinde yer alıyor..

Bugün binlerce öğrenci ilk dönem karnelerini alıyor. Karneler okuldan okula değişmekle birlikte 10:00 ve 13:00 saatleri arasında dağıtılıyor. Öğrenci ve veliler "Karne günü sivil mi gidilecek?" sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Öğrenciler okula karne günü şarkısını söyleyerek gitmek istiyor. Karne günü sivil mi gidilecek? sorusunun yanıtı ve karne günü şarkısı sözleri sizlerle..

KARNE GÜNÜ SİVİL Mİ GİDİLECEK?

Koca bir dönemi bitiren öğrenciler karnelerini almaya giderken en güzel kıyafetlerini giymek istiyor. Karne günü öğrenciler genelde okula sivil gidiyor. Ancak bu durum okuldan okula değişkenlik gösteriyor. Kimi okullarda öğrencilerin okul üniformaları ile karnelerini almaya gelmesi istenirken, kimi okullarda öğrencilerin sivil gelmelerine izin verilebiliyor. Konu ile ilgili en doğru bilgiyi öğrenciler öğretmenlerinden öğrenebilirler.

KARNE GÜNÜ ŞARKISI SÖZLERİ

Karnemi Aldım Çok Mutluyum
Sınıfımı Geçtim Umutluyum
Annem Babam Öğretmenim
Hepsini ÇokÇok Severim
Onlar Bana Öğrettiler
İyi Şeyleri Belletttiler

SENE SONU KARNE ŞARKISI SÖZLERİ

Geldik senenin sonuna dersler 0-1 dolu
Söyle şimdi ne olacak bu öğrencinin sonu
Ama müzikle beden 5 daha ne olsun borumu
Sınavlarda birkez okumadık soru 

Hala umudum bitmedi daha var birsürü sözlü
Bu yılda böyle bitiyor bak geldi karne günü
Ulan herkesin elinde takdiri teşekkürü
Siktirname verdi okul müdürü 

Söyle ne yaptık be hoca basmıyor işte kafa
İyi demi masa başı gel sen çalış kolaysa
Dersler desen çokmu kötü bi kaç kırık olsada
Devamsızlığı indirsen ölürmüsün ya ?

Müdür önce şöyle baktı sonra tokatı çaktı
Ulan nasıl ne yaptınız tuvalet duman altı
İndir diyor utanmadan 40 gün devamsızlığı
Nasıl düzeltiyim 10 tane zayıfı ?

Bu sözleri dinleyince hak verdik biz müdüre
Ama giderede gider takma geri vitese
İndir dedim o elini delikanlı ol ibne 
Ama baktım olmayacak bu iş böylee

Yapıcak bişey kalmadı mecbur gidicez eve
İlk hangisini göstersem ben acaba pedere
Edebiyat Dil anlatım yanındada Felsefe
İnan korkunun faydası yok ecele 

Neyse artık girdim eve ev dönmüş boks ringine
Söyle hangi kalp dayanır 0lara 1lere
Al dedim baba bu karne sağdan yedim kroşe
Öğrenciler nakavt oldu bu hamleyle 

Sosyoloji Edebiyat nede ibne Felsefe
Matematik biyoloji nede piç ingilizce
Ölümüne müzik beden tek 5 onlar karnede
Sınıfta kaldık bak biz bu senede

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