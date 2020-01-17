Karne günü sivil mi gidilecek? Karne günü şarkısı sözleri sizlerle

Bugün binlerce öğrenci ilk dönem karnelerini alıyor. Karneler okuldan okula değişmekle birlikte 10:00 ve 13:00 saatleri arasında dağıtılıyor. Öğrenci ve veliler "Karne günü sivil mi gidilecek?" sorusunun yanıtını arama motorlarında yoğun olarak araştırıyor. Öğrenciler okula karne günü şarkısını söyleyerek gitmek istiyor. Karne günü sivil mi gidilecek? sorusunun yanıtı ve karne günü şarkısı sözleri sizlerle..

KARNE GÜNÜ SİVİL Mİ GİDİLECEK?

Koca bir dönemi bitiren öğrenciler karnelerini almaya giderken en güzel kıyafetlerini giymek istiyor. Karne günü öğrenciler genelde okula sivil gidiyor. Ancak bu durum okuldan okula değişkenlik gösteriyor. Kimi okullarda öğrencilerin okul üniformaları ile karnelerini almaya gelmesi istenirken, kimi okullarda öğrencilerin sivil gelmelerine izin verilebiliyor. Konu ile ilgili en doğru bilgiyi öğrenciler öğretmenlerinden öğrenebilirler.

KARNE GÜNÜ ŞARKISI SÖZLERİ

Karnemi Aldım Çok Mutluyum

Sınıfımı Geçtim Umutluyum

Annem Babam Öğretmenim

Hepsini ÇokÇok Severim

Onlar Bana Öğrettiler

İyi Şeyleri Belletttiler

SENE SONU KARNE ŞARKISI SÖZLERİ

Geldik senenin sonuna dersler 0-1 dolu

Söyle şimdi ne olacak bu öğrencinin sonu

Ama müzikle beden 5 daha ne olsun borumu

Sınavlarda birkez okumadık soru

Hala umudum bitmedi daha var birsürü sözlü

Bu yılda böyle bitiyor bak geldi karne günü

Ulan herkesin elinde takdiri teşekkürü

Siktirname verdi okul müdürü

Söyle ne yaptık be hoca basmıyor işte kafa

İyi demi masa başı gel sen çalış kolaysa

Dersler desen çokmu kötü bi kaç kırık olsada

Devamsızlığı indirsen ölürmüsün ya ?

Müdür önce şöyle baktı sonra tokatı çaktı

Ulan nasıl ne yaptınız tuvalet duman altı

İndir diyor utanmadan 40 gün devamsızlığı

Nasıl düzeltiyim 10 tane zayıfı ?

Bu sözleri dinleyince hak verdik biz müdüre

Ama giderede gider takma geri vitese

İndir dedim o elini delikanlı ol ibne

Ama baktım olmayacak bu iş böylee

Yapıcak bişey kalmadı mecbur gidicez eve

İlk hangisini göstersem ben acaba pedere

Edebiyat Dil anlatım yanındada Felsefe

İnan korkunun faydası yok ecele

Neyse artık girdim eve ev dönmüş boks ringine

Söyle hangi kalp dayanır 0lara 1lere

Al dedim baba bu karne sağdan yedim kroşe

Öğrenciler nakavt oldu bu hamleyle

Sosyoloji Edebiyat nede ibne Felsefe

Matematik biyoloji nede piç ingilizce

Ölümüne müzik beden tek 5 onlar karnede

Sınıfta kaldık bak biz bu senede