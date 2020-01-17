Karne günü ile ilgili komik sözler burada! Karne günü komik karikatürler sizlerle

Bugün karneler dağılıtıyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bugün 2019-2020 eğitim öğretim yılı birinci dönem karnelerini alıyor. Koca bir dönemin sonuna gelen ve 15 günlük tatili hak eden öğrencileri kutlamak isteyenler "Karne tebrik mesajları, karne günü sözleri"ni araştırıyor. Öğrenciler de kendi aralarında paylaşım yapmak için "Karne günü ile ilgili komik sözler"i araştırmaya başladı. Arama motorlarında yoğun olarak araştırılan karne günü ile ilgili komik sözler, karne tebrik mesajları, en güzel karne günü sözleri sizler için derledik.

KARNE GÜNÜ İLE İLGİLİ KOMİK SÖZLER

Karneleri aldık ayvaları yemeye geldi sıra.

Takdir dediğin nedir ki baba, önemli olan Allah’ın takdirini kazanmak.

Aldım teşekkürü uçtum gün boyu.

Kalem 50 Kr Silgi 25 Kr Sahte Karne 5 TL Karne Günü Babandan Yediğin Dayak Paha Biçilemez!

Takdir teşekkür palavra karne al hayatını yaşa.

Baba: Oğlum karnen nerde? Oğlu: Arkadaş ailesini korkutacakmış da ona verdim.

Bana karne notunu söyle, sana babanın tansiyonunu söyleyeyim.

Bugün karneler alındı ve ergen kardeşimin doğum günü olması hasebiyle yine dört ayak üzerine düştü kerata.

Kötü karneyle eve giden kendini sağlık karnesiyle hastane de bulur.

Karneler düğün etkisi yaratmış; 2 tane zayıfı olan karne sahibinden boya badanalık makyaj, hiç zayıfı olmayan en sevdiği gömleği giyebilir.

Karne karne dedin başımın etini yedin al sana karne kızma sakın bana anne.

Bizim dönemimizde karneler 5 gelmeyince hesap verirdik, standart bir olaydı, şimdi rüşvet istiyo veledler iyi karne getirmek için!

Aldım karnemi kapattım okul defterimi.

Bugün karneler verilmiş yani milyonlarca liseli bir süre sokaklarda olacak. Acil olmadıkça dışarı çıkmayın, tehlike anında sığınaklara kaçın.

Karne günü geldi çattı, artık dünyadan demir almalı.

ACE yatırımlarını iki kat arttırdı Ara karneler ile birlikte çamaşır suyu satışlarında patlama yaşanması bekleniyor.

Takdir teşekkür palavra karne al hayatını yaşa.

Karneler ele geçince yine ”Gelecek yıla çok çalışacağım bu sefer kesin!” diyeceğiz ve yine çalışmayacağız.

Karne mi dedin bilmiyorum ben görmedim.

Sana bir masal anlatayım mı baba? Anlat bakalım. -Bir var mış, 5 yokmuş. Tamam tamam uzatma, karne yine kötü.

Ben karnemi okulda sular kesildiği için alamadım.

Baba: Karnen Nasıl? Oğul: Sipariş verdim okulun orada biri vardı ucuza hallediyormuş. Pazar günü vereceklermiş.

Bir karne almışım, daha ondan sonra hiç alamadım.

Baba: Karneni getir de görelim evlat. Oğul: Baba spor toto gibi sorma. Baba: Dalgamı geçiyorsun oğlum senin karnen hep 5 olurdu? Oğul: Baba bu sefer maçlar berabere bitmiş

Karneleri aldık gözler mor dolaşmaya başladık.

Oğul: Baba Artık karneyi mail adresine gönderiyorlar. Baba: Oğlum ben şifreyi hatırlamıyorum! Oğul: Valla ben de.

Baba: Karnen Nasıl? Oğul: İyi işte ne olsun ellerinden öper baba.

Baba: Karnen Nasıl? Oğul: İsraf diye bana karne vermediler baba çöpe atacağımı biliyorlar.

Baba: Karnen Nasıl? Oğul: iddia kuponu oynadık baba yanlışlıkla çöpe atmışım.

Baba: Olum Karnen nerede? Oğul: Arkadaş ailesini korkutacakmış da ona verdim.