  • Bist 100
    112498
  • Dolar
    6,1066
  • Euro
    6,8051
  • Altın
    322,5880
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Karlov suikastında flaş gelişme Karlov suikastında flaş gelişme
Çin Devlet Başkanı Xi, Japonya seyahatini erteledi Çin Devlet Başkanı Xi, Japonya seyahatini erteledi
Taksim Tarlabaşı’nda öz kızını dövdüğü görüntüler tepki toplamıştı! Dayakçı babadan dikkat çeken sözler Taksim Tarlabaşı’nda öz kızını dövdüğü görüntüler tepki toplamıştı! Dayakçı babadan dikkat çeken sözler
Kocaeli limanlarından 'dünyanın yükü' taşınıyor Kocaeli limanlarından 'dünyanın yükü' taşınıyor
Sağlık Bakanı Koca'dan gözleri yaşartan paylaşım: Türkiye, Yunanistan sınırındaki Büşra hemşireyi konuşuyor! Sağlık Bakanı Koca'dan gözleri yaşartan paylaşım: Türkiye, Yunanistan sınırındaki Büşra hemşireyi konuşuyor!
Samsun'da kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı Samsun'da kavgada bıçaklanan bekçi ağır yaralandı
NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor NBA'de Stephen Curry sahalara geri dönüyor
NBA'de rekorlar gecesi NBA'de rekorlar gecesi
Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, tribüne çıkıp taraftar kovaladı Tottenhamlı futbolcu Eric Dier, tribüne çıkıp taraftar kovaladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de bulunan Yunanistan sınırımızda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'de bulunan Yunanistan sınırımızda
Korona'da bilanço artıyor! Komşudan ürküten bir görüntü geldi Korona'da bilanço artıyor! Komşudan ürküten bir görüntü geldi
Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! İranlı adamı böyle yıktı Koronavirüs ile ilgili tüyler ürperten görüntü! İranlı adamı böyle yıktı
Aile Bakanlığı devreye girdi, Menice babasına kavuştu Aile Bakanlığı devreye girdi, Menice babasına kavuştu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye-Yunanistan sınırında
İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi İçişleri Bakanlığı duyurdu: Şubat ayında 127 terörist etkisiz hale getirildi
Başkomutan Erdoğan'ın, Rusya seferi başladı Başkomutan Erdoğan'ın, Rusya seferi başladı
Mahkeme MESAM'ın geçici yönetim kurulu üyelerini belirledi Mahkeme MESAM'ın geçici yönetim kurulu üyelerini belirledi
Afganistanda iki bölgede bomba ele geçirildi Afganistanda iki bölgede bomba ele geçirildi
1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi 1000 yazardan 'Bahar Kalkanı Harekatı'na destek bildirisi
Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze: Türkçe çok zengin bir dil Gürcü Türkolog Tsisana Abuladze: Türkçe çok zengin bir dil
Yörüklerin hayatı beyaz perdeye aktarılacak Yörüklerin hayatı beyaz perdeye aktarılacak
'Nuh Tepesi' filminin gala gösterimi yapıldı 'Nuh Tepesi' filminin gala gösterimi yapıldı
'27. İstanbul Caz Festivali'nin programı açıklandı '27. İstanbul Caz Festivali'nin programı açıklandı
Av sezonu kapandı Av sezonu kapandı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

05 Mart 2020 Perşembe 11:54:14 | Son Güncelleme: 05 Mart 2020 Perşembe 12:17:35

Karlov suikastında flaş gelişme

Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastına ilişkin davada savcı 5 sanığın ikişer, 3 sanığın ise birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin 28 sanık hakkında açılan davada duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, 5 sanığın "anayasayı ihlal" ve Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçlarından 2'şer kez ağırlaştırılmış, 3 sanığın ise "anayasayı ihlal" suçundan 1'er kez ağırlaştırılmış hapse mahkum edilmesini talep etti. Savcı, 5 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan cezalandırılmasını, 6 sanığın beraatına karar verilmesini, firari 9 sanığın ise dosyasının ayrılmasını istedi.

"KAOS ORTAMI OLUŞTURMAYI PLANLADIKLARI ANLAŞILMIŞTIR"

Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, sanık avukatları ve yakınları katıldı. Bazı sanıklar ile tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlantı kuruldu. Davanın bugünkü celsesinde duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Savcı, mütalaasında suikastın hazırlığı ve detaylarına ilişkin bilgiler verdi. Savcı, yargılama aşamasında suikastın FETÖ tarafından yapıldığının tespit edildiğini, örgütün suikastı Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmak amacıyla yaptığının anlaşıldığını vurguladı. Savcı, mütalaasında "FETÖ/PDY ve arkasındaki dış güçlerin 15 Temmuz 2016'daki darbeye teşebbüs eylemi öncesinde Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Karlov'a silahlı saldırıda bulunmak suretiyle her iki ülkeyi olası bir sıcak çatışma durumuna getirmeyi ve 15 Temmuz 2016 öncesinde ülkemizde suikast gerçekleştirmek suretiyle bir kaos ortamı oluşturmayı planladıkları anlaşılmıştır" ifadelerini kullandı.

Sanıklardan bazılarına ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

Savcı, daha sonra sanıklar hakkında istediği ceza ve beraat kararlarını açıkladı. Buna göre sanıklar Şahin Sögüt, Ramazan Yücel, Ahmet Kılınçarslan, Salih Yılmaz, Hüseyin Kötüce, Vehbi Kürşat Akalın, Hayreddin Aydınbaş ve Mustafa Timur Özkan'ın "anayasayı ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Savcı, sanıklardan Söğüt, Kılınçarslan, Yılmaz, Aydınbaş ve Özkan'ı Karlov suikastının faili olarak değerlendirerek, söz konusu 5 sanığın Karlov'u "terör amacıyla tasarlayarak öldürme" suçundan birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesini talep etti. Bu sanıkların ayrıca 3 kişiyi "terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme" suçundan 67 yıl 6 ay ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçundan da 3 yıl hapse mahkum edilmesi talep edildi. Savcı, sanıklar Yücel, Kötüce ve Akalın'ın ise "terör amacıyla tasarlayarak öldürme", 3 kişiyi "terör amacıyla kasten öldürmeye teşebbüs etme" ve "genel güvenliği kasten tehlikeye sokma" suçlarına yardım ettiği tespitinde bulundu. Bu kapsamda sanıkların "anayasayı ihlal" suçunun haricinde 56 yıl 3'er ay hapse çarptırılması talebinde bulunuldu.

5 sanığın örgüt üyeliğinden cezalandırılması istendi 

Sanıklar Ayşe Söğüt, Hasan Tunç, Kaan Bülbül, Sercan Başer ve Ufuk Gül'ün "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi. Sanıklar Doğukan Söylemez, Kadir Şamlı, Oğuzhan Öztürk, Abdulsamet Kekeç, Sefa Kurnaz ve Bilal Dereli'nin beraatına karar verilmesini talep eden savcı, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu'nun da bulunduğu firari 9 sanığın dosyalarının ayrılması kararının verilmesini istedi.
Savcı mütalaasının ardından sanık ve avukatlarına söz hakkı verildi. Sanık ve avukatları, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklara ek süre verilmesine ve duruşmanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

İHA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER